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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ننشر التحريات في اتهام شاب بقتل صديقه ذبحًا بدار السلام

الخميس 25/مارس/2021 - 09:52 م
الأمن
الأمن
محمد عيسي
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حصلت "الدستور" على تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام شاب بقتل صديقه ذبحًا بدار السلام في القضية رقم 1691 لسنة 2020 جنایات دار السلام، والمقيدة برقم 4 السنة 2021 كلي حلوان

وجاء بأقوال رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، بأن تحرياته توصلت إلى أن المتهم وراء ارتكاب واقعة قتل المجني عليه، ونفاذا لأمر الضبط والإحضار الصادر ضد المار بيانه تمكن من ضبطه، وبمواجهته بالواقعة أقر بارتكابها.

وأضاف أن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهم حال وقوفه يوم الواقعة أسفل عقار المجني عليه استدعاه الأخير بالنداء عليه من خلال شرفته، وطلب منه جلب طعام فأحضره المتهم له دالفة لمسكنه وحال جلوسهما سوية نشبت مشادة كلامية بينهما بسبب قيام المجني عليه بالتشهير بوالدة وشقيقة المتهم على إثرها انفعل الأخير متولدا بداخله نية إزهاق روح صديقه المجني عليه فاستل سلاحا أبيضا من علي المنضدة المتواجدة بمحل الواقعة، حيث مسكن المجني عليه وانهال بها طعنا علي جسد ضحيته فاستقرت في ذراعيه وصدره وبدافع من الانتقام وما ضمره من ضغينة في نفسه صوب ضحيته قام بنحره من عنقه، واتبع ذلك بطعنات أخري استقرت في مؤخرته، وعزي قصد المتهم من القيام بذلك إزهاق روح المجني عليه.

وأمام النيابة العامة خلال التحقيقات، أقر المتهم تفصيليًا بارتكابه للواقعة، وقال إنه في ساعة متأخرة بعد منتصف الليل يوم الواقعة وحال تواجده في محل الواقعة، حيث مسكن المجني عليه، أطل الأخير من شرفته وقام بالنداء عليه وطلب منه جلب طعام له، ودخل مسكنه وجلسا سويًا رفقة بعضهما البعض.

وأضاف المتهم، أنه وأثناء حديثهما نشبت مشادة كلامية بينهما بسبب قيام المجني عليه بالتشهير بسمعة والدته وشقيقته وادعاءه إقامة علاقة جنسية معهما، وقيامه باستلال سكين وأشهرها في وجهه، ما أثار حفيظته ودعاة لانتزاعها منه وانهال بها طعنًا على جسده فاستقرت الأولى في صدره فأتبعها بأخرى باطشة بذات المكان، وقام بإخراج السكين من جسده بطريقة دائرية فأبصر المجني عليه تخور قواه وتنتزع منه روحه فظل واقفًا مدة 10 دقائق وأتبع ذلك بنحر المجني عليه من عنقه مرتين حتى كادت تفصل رأسه عن جسده، ثم أتبع ذلك بطعنات أخرى استقرت في مؤخرة المجني عليه، مرددا أثناء الاعتداء عليه "علشان تبقي تعرف تجيب سيرة أمي وأختي".

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