فريق بحث لضبط المتورطين في قتل بودي جارد بالتجمع

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة عن أنه تم تشكيل فريق بحث لحل لغز العثور على جثة "بودي جارد" داخل شقة سكنية بالتجمع، وضبط المتورطين في الواقعة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطار بالعثور على جثة شخص يعمل "بودى جارد" داخل شقة سكنية فى التجمع، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم فى الواقعة.كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بوجود شخص مقتول بإحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وعثر على جثة شخص مصاب بعدة طعنات، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.