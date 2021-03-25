9 قضايا يناقشها فيلم المحكمة: اعرف التفاصيل

يصور صناع فيلم المحكمة خلال هذه الأيام أحداث العمل في لوكيشن أثري يضاهي فكرة المحكمة التي يتم تصوير أغلب أحداث العمل فيها، خاصة مع منع التصوير هناك بسبب تفشي كورونا.كشفت مصادر، لـ«الدستور»، أن العمل يتناول قصه 9 قضايا أبرزها التفاصيل داخل المحكمة في اطار من الدراما الاجتماعية حتى يتم البث في حكمهم بآخر مشاهد العمل المنتظر انتهاء تصويره قريبًا بعدما انتهي مخرجه محمد أمين من تصوير نصف مشاهده.يضم الفيلم عددًا كبيرًا من النجوم منهم غادة عادل وفتحي عبدالوهاب وصلاح عبدالله وجميلة عوض نجلاء بدر وأحمد خالد صالح وأحمد داش وميار السيد وسلوى عثمان وآخرون، وتأليف أحمد عبدالله، وهو من إنتاج أحمد السبكي.