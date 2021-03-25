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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تحذر من تداعيات كورونا

الخميس 25/مارس/2021 - 07:36 م
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حذرت منظمة الأمم المتحدة من أن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) من شأنها أن تؤدي إلى تزايد انعدام المساواة في العالم بالنظر إلى تلاشي مكاسب التنمية لملايين الأشخاص في البلدان الفقيرة.

ويشير تقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2021 إلى أن الاقتصاد العالمي شهد أسوأ انكماش منذ 90 عاما، مع تأثر المجتمعات الأكثر هشاشة بصورة أكبر من غيرها، ويقدر عدد الوظائف التي فقدت بنحو ١١٤ مليون وظيفة وسقوط ١٢٠ مليون شخص إضافي تحت براثن الفقر المدجع.

وأكد التقرير- الذي عرضته اليوم أمينة محمد نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) من نيويورك- الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل منع ضياع مكتسبات عِقد من التنمية بالنسبة للعديد من الدول.

ودعت أكثر من ٦٠ وكالة دولية- عبر التقرير- من أجل توفير التمويل اللازم؛ للحد من حالات انعدام المساواة بين الأفراد والدول، والتوجه نحو إعادة البناء بصورة أفضل وأكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات والكوارث.

كما أكدت أمينة محمد الحاجة إلى تغيير قواعد اللعبة، لأن العودة إلى نفس القواعد التي جرى تبنيها قبل أزمة كورونا؛ سيقود العالم إلى نفس النتائج من انعدام المساواة وضياع مكتسبات التنمية المستدامة.

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