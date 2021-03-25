محمد عفيفي: كنت دائمًا أتوقع أن يكتب «الباز» في الأدب

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة، إن الدكتور محمد الباز من أعز الشخصيات لديه على المستوى الإنساني والفكري، وهو من الشخصيات التي لو لم نعرفها جيدًا فلن يكون حكمك دقيقا، لافتًا إلى أنه يحب هذه الشخصيات، والباز من الشخصيات التي تحبها بمجرد الاقتراب منها.وتابع عفيفي، خلال إلقاء كلمته بحفل توقيع ومناقشة رواية "الزينة.. سيرة وجع"، التي بدأت منذ قليل ببيت فاطم: أنه حين أعلن الباز على صفحته غلاف الرواية بعنوان "سيرة وجع" اتصلت به وقلت له أريد قراءتها، والسبب أنني كنت دائمًا أتوقع أنه سيكتب في الأدب، وتذكر أنه ذات مرة وأثناء تواجده في المجلس الأعلى للثقافة اتصل به الباز، وسأله هل رأيت فيلم الحرب العالمية الثالثة، وتناقشنا وطلب مني أن أشاهد الفيلم وأكتب عن فكرة قلب التاريخ.واستطرد: قرأت الرواية في الإجازة وكتبت له أنني مستمتع بها، وقرأتها مرة ثانية لأكتب عنها وصدقت توقعاتي، لأن الابن داخل "الزينة" يتحدث عن أنه كان دودة قراءة وأنا كنت مثله في صغري أيضًا، لافتًا إلى أن كان ينام على الراديو وتوقظه والدته، وهذه التركيبة لديها مساحات لا يمكن التعبير عنها إلا بالأدب.وأكد عفيفي، أنه كمؤرخ يقول نحن نعيش عصر تحول كبير وخطير ولأننا نعيشه فلا نشعر بهذا التحول والاتجاه للحكي والبوح لا يغطيه المقال أو الكتابة الصحفية: من خلال قراءتي لرواية "الزينة" عرفت أنه دخل كلية الطب ولم تعجبه، وهنا فهمت لماذا الباز الصحفي والأكاديمي روائي مكبوت، فهذه التركيبة توجه للسرد والمسكوت عنه ومن هنا اختياره الأول، وهذه التركيبة تتأخر في كتابات الحكي وبعد القراءة لكي تنقل التغيير الذي حدث في اتجاهه، فلابد من حدث يهزك فقلت له ذلك وأخبرني أن حادث الوفاة شجعني ودفعني للكتابة، وأوضح قائلا: في دواخلنا طفل مكبوت لا نعرف متى نستخرجه لكن يخرج في وقته وأنا اقول إنني متفهم للحالة التي كان عليها الباز وسعيد بكتابته.أضاف: حين قرأت رواية الباز لم تشغلني هل هي رواية أم سيرة ذاتية، فلا شكل محدد للرواية، وبالعكس ربما يضع النقاد أشكالا، ولكن قدرة المبدع هي كسر هذه الحواجز، وفكرة المزج بين التخيل والسيرة الذاتية لما يحدث في القبر وغيرها تشرح فكرة أنه يريد القول والبوح.واختتم حديثه قائلًا: ما أريد قوله إننا نشهد نهضة وتطور لفن الحكي والرواية على مستوى العالم العربي في الفترات الأخيرة، لأن العالم العربي يمر بتطورات خطيرة جدا ونحن نعيشها، وهذا ينعكس على اللغة وأسلوب الحكي.