الشريف: الإسكندرية قبلة المثقفين ومعرض الكتاب هو عيد لكل سكندري

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن افتتاح معرض الإسكندرية للكتاب هو عيد لكل سكندري، وهو يوم تنويري عاد من جديد بعد الفترة العصيبة التي مررنا بها بسبب جائحة كورونا، لافتًا إلى أن الإسكندرية قبلة المثقفين والكتاب، حيث يعد معرض الإسكندرية أكبر وأهم معرض في مصر بعد معرض القاهرة.جاء ذلك خلال افتتاح معرض الإسكندرية للكتاب بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالإنابة عن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.وأضاف «الشريف» أن المعرض مستمر في ظل الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية، واننا جميعًا ملتزمون بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة المواطنين، لتعود الإسكندرية مرة أخرى لدورها الريادي والثقافي على مستوى مصر، مشيرًا إلى أن المعرض يشارك به ٩٠ ناشر يقدمون جميع ألوان المعرفة.ومن جانبه؛ أوضح الدكتور هيثم الحاج علي أن هذا المعرض هو ثانى معرض للكتاب بالإسكندرية فى ظل جائحة كورونا، وجمهور إسكندرية يتمتع بقوة شرائية عالية، كما أن طول مدة المعرض تتيح إمكانية تواجد أكبر عدد من الجمهور والمعرض ممتد لعشرة أيام وسيكون هناك أكثر من معرض خلال العام.وتقيم هيئة الكتاب معرض الإسكندرية للكتاب، فى الفترة من ٢٥ مارس حتى ٣ أبريل المقبل بأرض كوتة بالأزاريطة، ويشارك بالمعرض 90 ناشر بالإضافة إلى قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسة الأهرام ودار المعارف ومكتبة الإسكندرية وهيئة الشارقة للكتاب.