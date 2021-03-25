طوكيو تمدد طلبها تخفيف ساعات العمل لمخاوف من عودة تفشي كورونا

قررت العاصمة اليابانية طوكيو وثلاث مقاطعات يابانية أخرى مجاورة لها تمديد طلبها للشركات بتخفيض ساعات العمل حتى الشهر المقبل، كجزء من الجهود الرامية إلى الحد من خطر عودة تشفي فيروس كورونا "كوفيد- 19" في منطقة العاصمة اليابانية.واتفقت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، إلى جانب حُكام المقاطعات الثلاث تشيبا وكاناجاوا وسيتاما اليابانية، خلال اجتماع لهم عبر الإنترنت، على الاستمرار في مطالبة بعض مؤسسات؛ مثل المطاعم بالإغلاق بحلول الساعة 9 مساءً حتى 21 أبريل القادم، فيما تعهدوا بالعمل معًا لوقف عودة ظهور ارتفاع في معدل العدوى بفيروس كورونا، حسبما أوردت صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس.كما سيستمر الحُكام اليابانيون بمطالبة مشغلي خدمات المطاعم بوقف تقديم المشروبات الكحولية بحلول الساعة الثامنة مساءً، يذكر أن حكومة العاصمة طوكيو قد أعلنت الليلة الماضية تأكيد 420 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، متخطية بذلك حاجز الـ400 حالة للمرة الأولى في غضون أسبوع.وتتصاعد أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في طوكيو بشكل تدريجي منذ منتصف شهر مارس الجاري، مع استمرار ارتفاع متوسط حالات الإصابة الجديدة على مدار سبعة أيام عند حوالي 300 حالة.وفي ضوء الاتجاه المتصاعد لأعداد الإصابات، فقد أعلن وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان، كازويوشي أكابا، أن الحكومة سوف تمدد إيقاف برنامج إعانات السفر (جو تو ترافل)؛ الهادف إلى تعزيز السياحة الداخلية في اليابان، إلى بضعة أسابيع أخرى، وكان البرناج قد تم إيقافه منذ أواخر شهر ديسمبر الماضي نظرا لتفشي جائحة كورونا.وعلى الرغم من رفع حالة الطوارئ في البلاد، فقد قررت المحافظات اليابانية الأربع تخفيف القيود المفروضة على نحو تدريجي، كون مخاوف عودة الانتشار لا تزال قائمة.وكان رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، قد أعلن في 7 يناير الماضي حالة الطوارئ لمدة شهر في طوكيو، ثم قام بتوسيع القرار في وقت لاحق ليشمل 11 محافظة يابانية وتمديده لغالبيتها حتى 7 مارس الجاري، فيما تم تمديد القرار لأسبوعين إضافيين يوم الأحد الماضي ليشمل طوكيو وثلاثا من المحافظات المجاورة لها.