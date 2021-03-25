رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طوكيو تمدد طلبها تخفيف ساعات العمل لمخاوف من عودة تفشي كورونا

الخميس 25/مارس/2021 - 07:51 م
يوريكو كويكي
يوريكو كويكي
أ ش أ
طباعة
قررت العاصمة اليابانية طوكيو وثلاث مقاطعات يابانية أخرى مجاورة لها تمديد طلبها للشركات بتخفيض ساعات العمل حتى الشهر المقبل، كجزء من الجهود الرامية إلى الحد من خطر عودة تشفي فيروس كورونا "كوفيد- 19" في منطقة العاصمة اليابانية.

واتفقت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، إلى جانب حُكام المقاطعات الثلاث تشيبا وكاناجاوا وسيتاما اليابانية، خلال اجتماع لهم عبر الإنترنت، على الاستمرار في مطالبة بعض مؤسسات؛ مثل المطاعم بالإغلاق بحلول الساعة 9 مساءً حتى 21 أبريل القادم، فيما تعهدوا بالعمل معًا لوقف عودة ظهور ارتفاع في معدل العدوى بفيروس كورونا، حسبما أوردت صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس.

كما سيستمر الحُكام اليابانيون بمطالبة مشغلي خدمات المطاعم بوقف تقديم المشروبات الكحولية بحلول الساعة الثامنة مساءً، يذكر أن حكومة العاصمة طوكيو قد أعلنت الليلة الماضية تأكيد 420 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، متخطية بذلك حاجز الـ400 حالة للمرة الأولى في غضون أسبوع.

وتتصاعد أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في طوكيو بشكل تدريجي منذ منتصف شهر مارس الجاري، مع استمرار ارتفاع متوسط حالات الإصابة الجديدة على مدار سبعة أيام عند حوالي 300 حالة.

وفي ضوء الاتجاه المتصاعد لأعداد الإصابات، فقد أعلن وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان، كازويوشي أكابا، أن الحكومة سوف تمدد إيقاف برنامج إعانات السفر (جو تو ترافل)؛ الهادف إلى تعزيز السياحة الداخلية في اليابان، إلى بضعة أسابيع أخرى، وكان البرناج قد تم إيقافه منذ أواخر شهر ديسمبر الماضي نظرا لتفشي جائحة كورونا.

وعلى الرغم من رفع حالة الطوارئ في البلاد، فقد قررت المحافظات اليابانية الأربع تخفيف القيود المفروضة على نحو تدريجي، كون مخاوف عودة الانتشار لا تزال قائمة.

وكان رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، قد أعلن في 7 يناير الماضي حالة الطوارئ لمدة شهر في طوكيو، ثم قام بتوسيع القرار في وقت لاحق ليشمل 11 محافظة يابانية وتمديده لغالبيتها حتى 7 مارس الجاري، فيما تم تمديد القرار لأسبوعين إضافيين يوم الأحد الماضي ليشمل طوكيو وثلاثا من المحافظات المجاورة لها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميًا.. منتخب مصر يتأهل لنهائيات أمم إفريقيا فى الكاميرون

تعرف على مواعيد صرف رواتب أبريل ومايو 2021

تردد القنوات الناقلة والمفتوحة لمتابعة مباراة مصر وكينيا الخميس 25-3-2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)


الصور

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض الحرف التراثية

image description

شاى العصارى

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

جولة "الدستور" داخل بنك الطعام بعد توقيع بروتوكول تعاون مؤسسة أبو هشيمة للخير

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

الأكثر قراءة

وزير التعليم يعلق على عودة الامتحان الورقى لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية

موعد إجازة شم النسيم 2021

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

آخر أخبار صرف معاش نقابة المعلمين لشهر ابريل 2021

صور فوانيس رمضان 2021.. تعرف على الأسعار

تردد قناة روتانا كوميدي 2021 لمتابعة أخر الأفلام في السينما

عبد «إله التوحيد».. إعادة بناء وجه «الملك إخناتون» تكشف أسرار حياته (صور)

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
ماجد حبته
حادث قناة السويس
مدحت بشاى
فى وداع سفير الفن القبطى
المزيد

الثقافة

الحاج على: معرض إسكندرية للكتاب الثانى فى ظل كورونا

الجمعة.. تراث أم كلثوم بصوت رحاب عمر بقصر المانسترلى

الحاج علي والشريف يفتتحان معرض الإسكندرية للكتاب (صور)

مدير هيئة الشارقة يهدي محافظ الإسكندرية كتاب «محاكم التفتيش»