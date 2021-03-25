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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1141 إصابة بكورونا فى بيلاروسيا

الخميس 25/مارس/2021 - 07:22 م
كورونا في بيلاروسيا
كورونا في بيلاروسيا
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أعلنت السلطات الصحية في بيلاروسيا، اليوم الخميس، تسجيل ألف و141 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 314 ألفًا و993 مُصابًا.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان أوردته وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية - أن عدد المتعافين من المرض بلغ حتى الآن 305 آلاف و460 شخصًا عقب تسجيل ألف و83 حالة تعاف جديدة منذ أمس.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى ألفين و193 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، مُضيفة أن بيلاروسيا أجرت على مدار أمس 19 الفًا و317 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس"كورونا" ليرتفع الإجمالي إلى 5 ملايين و272 ألفًا و490 اختبارًا منذ تفشي الوباء بمارس الماضي.

يُشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب ما يزيد على 125 مليون شخص، وأودى بحياة أكثر من مليونين و750 ألف شخص حتى الآن.

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