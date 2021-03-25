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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«التأديبية» تعاقب عددًا من مسئولي محو الأمية السابقين لمخالفات إدارية

الخميس 25/مارس/2021 - 09:30 م
محكمة
محكمة
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أصدرت المحكمة التأديبية حكمها في اتهام ٩ مسئولين سابقين عن فرع محو الأمية، بمحافظة الوادي الجديد، لارتكاب مخالفات عام 2012، تمثلت في صرف اعتمادات مالية لعدد ١٤ قافلة إعلامية بالزيادة وبالمخالفة، وإهمال إشراف على العاملين بفرع محو الأمية، ما ترتب عليه شراء 10 كراسي وستائر جديدة و٥ مراوح سقف بدلًا من تجديد القديم.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

شمل الحكم تغريم مُدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالوادي الجديد سابقًا بغرامة تعادل ٣ أضعاف أجره الأساسي، كما غرمت وكيل المديرية المالية ومدير حسابات بديوان عام محافظة الواد الجديد سابقًا بغرامة تعادل ١٥ يومًا من الأجر الوظيفي.

كما تضمن الحكم خصم أجر شهر من راتب رئيس قسم الحركة والنقل بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالوادي الجديد، وخصم أجر 10 أيام من راتب مدير إدارة الأمن بفرع محو الأمية.

وشمل الحكم أيضا خصم أجر ٧ أيام من راتب كل من مدير شئون العاملين بفرع الهيئة العامة لمحو الأمية، مراجع حسابات بديوان المحافظة، "ا. س" كاتب شطب بمخازن الهيئة العامة لمحو الأمية، "ه. ع" أخصائية تعليم محو أمية، وقضت المحكمة ببراءة "ر. ح" مُدير عام التوجيه الفني بفرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالوادي سابقًا.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول ١١ مخالفة تستوجب تأديبه، حيث قام بصرف الاعتمادات المالية المُخصصة لتنفيذ القوافل الإعلامية لعدد 14 قافلة، بإجمالي أربعة عشر ألف جنيه بالزيادة عن المُخطط المُعتمد، وهو عدد سبع قوافل دون موافقة ديوان عام الهيئة، وإهماله في الإشراف على أعمال مسئول العلاقات العامة بالفرع، مما ترتب عليه احتفاظه بمبلغ خمسة آلاف جنيه من المبالغ المُخصصة للقوافل، قام بتنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بأجهزة التكييف، وأعمال تركيب ستائر النوافذ لمقر الفرع رغم استخراجها من قيمة ميزانية العام المالي السابق بالمُخالفة، أهمل في الإشراف على أعمال العاملين بفرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالوادي الجديد مما ترتب عليه تحايلهم على الإجراءات المالية بشراء عدد عشرة كراسي جديدة بدلًا من تجديد الكراسي القديمة وشراء عدد خمس مراوح سقف بالمُخالفة للإجراءات المالية.

كما نسبت للمحال الثاني أنه قام بتنفيذ عدد 9 قوافل إعلامية خلال عام 2012-2013، حال أن المُخطط المُعتمد للفرع هو عدد 7 قوافل فقط، واحتفظ بمبلغ 5 آلاف جنيه قيمة عدد خمس قوافل إعلامية وصرف كامل بند تعزيز القوافل حال عدم تنفيذها فعليًا، قام بشراء مُستلزمات تجديد الكراسي وقماش ستائر الحوائط وشراء مراوح وكراسي جديدة من وفورات شراء الستائر، وساهم باقي المحالين في ارتكاب المخالفات، كل على حسب وظيفته، عدا المحال التاسع الذي برأته المحكمة.

وبرأت المحكمة المُحال التاسع من تهم حال قيامه أثناء عضويته بلجنة شراء أصناف بموجب استمارة شراء بعض الأصناف الكهربائية من بند صيانة أثاث، حال وجوب شرائها من بند أدوات كهربائية أو مواد ومهمّات.

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