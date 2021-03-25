محافظ الوادي الجديد يبحث تفعيل بروتوكول زيادة الرقعة الزراعية

بحث اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ووفد رؤساء الجامعات المصرية خلال زيارتهم للمحافظة، اليوم الخميس، تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزارة التعليم العالي والمحافظة لتعظيم العائد من إنتاج الفدان من خلال البحث العلمي للعلماء المصريين بكليات الزراعة، واستصلاح وتخصيص مساحات من الأراضي القابلة للاستصلاح والاستزراع للجامعات المصرية على أرض المحافظة لرفع إنتاجية الفدان من المحاصيل الاستراتيجية وإدخال محاصيل جديدة ذات عائد اقتصادي مرتفع.يأتي هذا تنفيذاََ لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية بمحافظات الجمهورية.