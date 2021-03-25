منتدى الحوار: دعم مصر لليبيا هدفه تحقيق المصلحة العليا

ثمن منتدى الحوار العربي الإفريقي، برئاسة حمدي الكنيسي لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي.وقال منتدى الحوار، في بيان الخميس، إن العلاقة بين مصر وليبيا استثنائية ولا يمكن قياسها بالمعايير التقليدية لتقييم العلاقات الثنائية بين الدول، وذلك لمصيرهم المشترك الذي فرضته العوامل الجغرافية، إلا أنها في المجمل بقيت المساحة الممتدة من غرب النيل وحتى جنوب خليج سرت منطقة عمق استراتيجي لأبناء الشعبين، ولعل ذلك ما يعلل يؤكد أهمية الدور المصري في حل الأزمة الليبية التي امتدت منذ سبع سنوات ولاتزال تتفاقم يوما بعد يوم.أوضح البيان أن دعم مصر لليبيا هدفه تحقيق المصلحه العليا لليبيا فى المقام الأول وشعبها الذي ينبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الشعب الليبي واستعادة الأمن والاستقرار، لافتًا إلى أن مصر أعلنت أكثر من مرة أنها على أتم الاستعداد لتقديم خبراتها للحكومة الليبية فى جميع المجالات.وقالت مها الوكيل، نائب رئيس منتدى الحوار العربي، إن القيادة السياسية تعمل على دعم ليبيا، لإنهاء التدخلات الأجنبية وخروج المقاتلين الأجانب، فليس هناك مصلحة لأحد في أن تتحول ليبيا إلى بلد تتخطفه الأزمات وتمزقه الصراعات.