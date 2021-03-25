رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار مرسى علم يستقبل أولى الرحلات السياحية القادمة من أوكرانيا

الخميس 25/مارس/2021 - 08:06 م
مطار مرسى علم
مطار مرسى علم
محمود السعدى
طباعة
كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن وصول أولى الرحلات الجوية السياحية القادمة من دولة أوكرانيا إلى مطار مرسى علم الدولي، عبر إحدى شركات الطيران الأوكرانية الخاصة، في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد خلال الفترة الراهنة.

وأضافت المصادر، لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي قد استقبلت الطائرة الأوكرانية التابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة، حيث تم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للركاب وطاقم الطائرة، فضلا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم، ووفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوية "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات.

وأشارت المصادر إلى أن الوفد السياحي الأوكراني وطاقم الطائرة أبدوا سعادتهم البالغة جراء الحفاوة وحسن الاستقبال من جانب مسئولي مطار مرسى علم الدولي، والذي يمتلك إمكانيات وتجهيزات ضخمة أسوة بكبريات المطارات العالمية، في ظل اهتمام المسئولين بالمطار على تواصل عمليات التطوير والصيانة لكافة المنشآت والصالات التابعة له، خاصة في ظل حصول المطار على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات خلال الفترة الماضية.

موضوعات متعلقة

بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

الأيام البيض «القمرية» لشهر شعبان 2021.. وفضل ليلة النصف من شعبان

وزير التعليم يعلق على عودة الامتحان الورقى لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية


الصور

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض الحرف التراثية

image description

شاى العصارى

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

جولة "الدستور" داخل بنك الطعام بعد توقيع بروتوكول تعاون مؤسسة أبو هشيمة للخير

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

الأكثر قراءة

وزير التعليم يعلق على عودة الامتحان الورقى لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية

موعد إجازة شم النسيم 2021

رسميًا.. منتخب مصر يتأهل لنهائيات أمم إفريقيا فى الكاميرون

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

آخر أخبار صرف معاش نقابة المعلمين لشهر ابريل 2021

صور فوانيس رمضان 2021.. تعرف على الأسعار

تردد قناة روتانا كوميدي 2021 لمتابعة أخر الأفلام في السينما

عبد «إله التوحيد».. إعادة بناء وجه «الملك إخناتون» تكشف أسرار حياته (صور)

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
ماجد حبته
حادث قناة السويس
مدحت بشاى
فى وداع سفير الفن القبطى
المزيد

الثقافة

الجمعة.. تراث أم كلثوم بصوت رحاب عمر بقصر المانسترلى

الحاج علي والشريف يفتتحان معرض الإسكندرية للكتاب (صور)

شعبان يوسف: «الباز» استخدم أفكاره الصحفية في «الزينة»

محمد عفيفي: كنت دائمًا أتوقع أن يكتب «الباز» في الأدب