مطار مرسى علم يستقبل أولى الرحلات السياحية القادمة من أوكرانيا

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن وصول أولى الرحلات الجوية السياحية القادمة من دولة أوكرانيا إلى مطار مرسى علم الدولي، عبر إحدى شركات الطيران الأوكرانية الخاصة، في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد خلال الفترة الراهنة.وأضافت المصادر، لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي قد استقبلت الطائرة الأوكرانية التابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة، حيث تم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للركاب وطاقم الطائرة، فضلا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم، ووفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوية "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات.وأشارت المصادر إلى أن الوفد السياحي الأوكراني وطاقم الطائرة أبدوا سعادتهم البالغة جراء الحفاوة وحسن الاستقبال من جانب مسئولي مطار مرسى علم الدولي، والذي يمتلك إمكانيات وتجهيزات ضخمة أسوة بكبريات المطارات العالمية، في ظل اهتمام المسئولين بالمطار على تواصل عمليات التطوير والصيانة لكافة المنشآت والصالات التابعة له، خاصة في ظل حصول المطار على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات خلال الفترة الماضية.