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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

الخميس 25/مارس/2021 - 08:03 م
بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة
الدستور
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تقدم «الدستور» رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وتصدر وزارة التضامن الإجتماعي البطاقة لكافة أشخاص ذوي الإعاقة الذين ينطبق عليهم الشروط، وبحسب قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، يتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، لمن تنطبق عليهم الشروط من أشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تقديم وسائل المساعدة لهم، في العديد من الامتيازات من تخفيضات على وسائل المواصلات والحصول على سيارات معفاه من الجمارك، وغيرها من الامتيازات المدعومة من الدولة.

ونستعرض لكم خلال التقرير جميع المعلومات عن بطاقة الخدمات المتكاملة، التى وفرت للمصريين من فئات ذوي الإعاقة العديد من حقوقهم، وتقوم الحكومة المصرية بدعم ذوي الإعاقة، لدمجهم في المجتمع المصرى، وتوفير كافة وسائل الدعم والمساندة لهم.

رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات التكاملة بالرقم القومي


لديكم كافة التفاصيل عن بطاقة الخدمات المتكاملة، وكيفية الاستعلام من خلال بطاقة الرقم القومى، كما هو موضح في الخطوات التالية:

- يجب على المواطنين من أشخاص ذوي الإعاقة الدخول على الرابط الإلكتروني التابع لوزارة التضامن الإجتماعى، وهو من هنا 

- ثم الضغط على ايقونة الاستعلام عن حالة الطلب.

- بعد ذلك إدخال الرقم القومى المكون من ١٤ رقم الموجود في شهادة الميلاد، ثم الضغط على زر بحث.

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة


- ضمور العضلات وتيبس المفاصل في أطراف متعددة.
- الشلل الرباع والشلل النصفي الطولي والسفلي.
- الشلل الدماغي والجذام وطيف التوحد وذوي القادمة.
- صغر وكبر حجم الرأس، ومتلازمة الداون، وفقد السمع التام، وفقد البصر التام، والإعاقات المتعددة.

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تفاصيل رابط تسجيل تطعيم كوفيد في مصر (dostor.org)

قدمنا لكم خلال التقرير السابق كافة المعلومات عن رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات التكاملة بالرقم القومي، وشروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

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