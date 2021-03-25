رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

تفاصيل رابط تسجيل تطعيم كوفيد في مصر (dostor.org)

قدمنا لكم خلال التقرير السابق كافة المعلومات عن رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات التكاملة بالرقم القومي، وشروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.