محافظ الوادي الجديد ورئيس البنك الزراعي يجتمعان بالمستثمرين

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، لقاءََ بحضور مجموعة من المستثمرين وأهالي المحافظة من المستفيدين من خدمات البنك، بحضور محمد أنيس سكرتير عام المحافظة ووفد البنك المرافق وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.تم خلال اللقاء عرض التيسيرات التي يتيحها للمزارعين من قروض للإنتاج الحيواني والزراعي والمرأة الريفية وتحديث نظم الري، والإعفاءات التي تم إقرارها للمتعثرين في سداد المديونيات المستحقة، ودراسة المعوقات التي يطرحها العملاء من أهالي المحافظة لبحث حلها.ووجه الزملوط، خلال اللقاء الشكر والتقدير لمجلس إدارة البنك على التعاون المتواصل والدعم للمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة ومن بينها دعم مركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة.