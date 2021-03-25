مي كساب تروج لأغنية «مش معايا فلوس» على تويتر

روجت الفنانة مي كساب لأغنية زوجها مطرب المهرجانات أوكا عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر للتغريدات القصيرة.الأغنية حملت عنوان "مش معايا فلوس" وهى من كلمات وألحان وتوزيع وماكس وماستر أوكا، حيث قام بعمل كل تفاصيل أغنيته الجديدة.وطرح أوكا موخرًا أغنية بعنوان "اطلع بالبيزه"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من تأليفه وألحانه أيضًا.