الحاج على: معرض إسكندرية للكتاب الثانى فى ظل كورونا

افتتح الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، يرافقه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، معرض إسكندرية التاسع للكتاب الذى تقيمه هيئة الكتاب فى الفترة من ٢٥ مارس حتى ٣ أبريل المقبل بأرض كوتة بالازاريطة.يشارك في المعرض 90 ناشرا، إضافة إلى قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسة الأهرام ودار المعارف ومكتبة الإسكندرية وهيئة الشارقة للكتاب.وأوضح الحاج علي أن المعرض هو الثانى للكتاب بالإسكندرية فى ظل جائحة كورونا، وجمهور إسكندرية يتمتع بقوة شرائية عالية، كما أن طول مدة المعرض تتيح إمكانية تواجد أكبر عدد من الجمهور والمعرض ممتد لعشرة أيام وسيكون هناك أكثر من معرض خلال العام.وعن مشاركة هيئة الشارقة للكتاب بالمعرض قال هيثم الحاج إن المشاركة تعد خطوة لجعل معرض إسكندرية لمعرض دولى ونبدأ بالدول العربية ثم الدول الأجنبية، ويقام فى موعد ثابت ليتحول إلى معرض دولى.يضم جناح هيئة الكتاب ١٥٠٠ عنوان من إصداراتها في مختلف المجالات والسلاسل مثل سلسلة رؤية وأحدث إصداراتها كتاب هؤلاء هم الإخوان، وكتب النشر العام ومنها السد العالى، إضافة إلى ركن الإبداع السكندرى للمؤلفين والمبدعين من أبناء الإسكندرية، إضافة إلى أحدث إصدارات مشروع مكتبة الأسرة وكتب الأطفال، والكتب الأجنبية بتخفيضات تصل إلى ٢٠٪ وجناح الكتاب المخفض كنوز هيئة الكتاب ويضم الكتب القديمة الصادرة عن الهيئة وتباع بأسعار مخفضة بقيمة جنيه واحد.ويأتى المعرض بعد قرار مجلس الوزراء بعودة المعارض مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.ويستقبل المعرض رواده يوميًا من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، على أن يكون عدد الزوار محددا، فكل ساعة سيتم السماح لعدد 600 شخص فقط بالدخول، وتسليم الزائر كارتا خاصا به يحمله معه عند الدخول وتسليمه قبل الخروج، لضمان عدم تكدس المواطنين والتزاحم.