رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

محمد الباز: لم أكن أتخيل أن يكون اسمي مرتبطًا بعمل روائي

الخميس 25/مارس/2021 - 07:23 م
محمد الباز
محمد الباز
إيهاب مصطفى
طباعة
رحب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" بضيوف حفل توقيع روايته "الزينة.. سيرة وجع"، ومشاركة كل من الدكتور محمد عفيفى، أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة، والناقد شعبان يوسف والشاعر والكاتب الصحفى أحمد المريخي، في بيت فاطم بـ6 ش التحرير برج الأطباء بالدقي.

قال الباز إن الدكتور محمد عفيفي كان يدرس له في إعلام القاهرة، مقدمًا الشكر للشاعرين شعبان يوسف والمريخي ومحمد طاهر مدير بيت فاطم الذي استضاف حفل التوقيع.

وتابع الباز، خلال إلقاء كلمته في حفل التوقيع: لم أكن أتخيل أن يكون اسمي مرتبطًا بعمل روائي، لأن إخلاصي للصحافة بلا حدود، وأنه يدخر ما يكون من قدرة للكتابة الصحفية، لافتًا إلى أنه لم يفصح عن أفكار كثيرة طوال الوقت، ولم يحك لزوجته الدكتورة صفاء النجار عن هذه الرواية، رغم أنها أمينة سر حياته إذ أن هناك أفكارًا مثيرة أتردد في اللحظة الأخيرة تجاهلها إخلاصا للكتابة الصحفية.

وأوضح أن العمل الأدبي يأخذ من الصحافة ولم يكن يريد دخول هذا المجال: "أنا لا أجلس مع الروائيين، لكنني حاولت أن أقسم العمل بشكل يظهر أنها رواية لكن أرى أنها مسار حكي والكثير نعرفه بشكل صحفي يصعب كتابته، والأدب شكله الوحيد، مستطردًا: من المفاتيح التي أمسكها الدكتور محمد عفيفي هو ذكره أن الصحفيين يحتاجون مساحة بوح، لذلك معظم الصحفيين لديهم هذه الأعمال، هو مسار مساعد للحفاظ على التوازن النفسي إن جاز التعبير.

وواصل رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور»: "يمكن أن تقول هناك مشكلة ولا يكمن تواجده في مقال أو شكل كتابي صريح، والأكثر صراحة في الفترة الماضية وفي كل الحالات وما قبل وبعد يناير هناك من يقول إن هناك تحولًا وتأييدا للأوضاع، لكن أنا صريح وأدافع عن مواقفي وآرائي لأن الأزمة الأساسية هو ظن الكاتب يكتب تحقيقا لمصالح، لكن هناك من يكتب عن قناعة ورؤية، وأنا كتبت هذه الرواية بهذا المنهج، وبعض الناس تحصر الرواية على أنها سيرة للأم، ويمكن هذه القصة هي التي فكت عقدة الحكي في الرواية.

أضاف: الرواية فتحت مساحة لروايات أخرى، وهناك أشياء على وشك الانتهاء والتاريخ السري للصحافة المصرية هو مشروعي القادم، ويصلح على طريقة دراما محمد سامي وأنا أملك الجرأة لأنني لا أخشى شيئا ولا أخجل من شيء، ومن يظن أنه خطأ فأنا لا أخجل منه.

موضوعات متعلقة

طالع هنا.. موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بالتفصيل

رسميًا.. منتخب مصر يتأهل لنهائيات أمم إفريقيا فى الكاميرون

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

موعد إجازة شم النسيم 2021


الصور

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض الحرف التراثية

image description

شاى العصارى

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

جولة "الدستور" داخل بنك الطعام بعد توقيع بروتوكول تعاون مؤسسة أبو هشيمة للخير

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

الأكثر قراءة

وزير التعليم يعلق على عودة الامتحان الورقى لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية

موعد إجازة شم النسيم 2021

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

رسميًا.. منتخب مصر يتأهل لنهائيات أمم إفريقيا فى الكاميرون

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

آخر أخبار صرف معاش نقابة المعلمين لشهر ابريل 2021

صور فوانيس رمضان 2021.. تعرف على الأسعار

تردد قناة روتانا كوميدي 2021 لمتابعة أخر الأفلام في السينما

عبد «إله التوحيد».. إعادة بناء وجه «الملك إخناتون» تكشف أسرار حياته (صور)

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
ماجد حبته
حادث قناة السويس
مدحت بشاى
فى وداع سفير الفن القبطى
المزيد

الثقافة

الحاج على: معرض إسكندرية للكتاب الثانى فى ظل كورونا

الجمعة.. تراث أم كلثوم بصوت رحاب عمر بقصر المانسترلى

الحاج علي والشريف يفتتحان معرض الإسكندرية للكتاب (صور)

مدير هيئة الشارقة يهدي محافظ الإسكندرية كتاب «محاكم التفتيش»