محمد الباز: لم أكن أتخيل أن يكون اسمي مرتبطًا بعمل روائي

رحب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" بضيوف حفل توقيع روايته "الزينة.. سيرة وجع"، ومشاركة كل من الدكتور محمد عفيفى، أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة، والناقد شعبان يوسف والشاعر والكاتب الصحفى أحمد المريخي، في بيت فاطم بـ6 ش التحرير برج الأطباء بالدقي.قال الباز إن الدكتور محمد عفيفي كان يدرس له في إعلام القاهرة، مقدمًا الشكر للشاعرين شعبان يوسف والمريخي ومحمد طاهر مدير بيت فاطم الذي استضاف حفل التوقيع.وتابع الباز، خلال إلقاء كلمته في حفل التوقيع: لم أكن أتخيل أن يكون اسمي مرتبطًا بعمل روائي، لأن إخلاصي للصحافة بلا حدود، وأنه يدخر ما يكون من قدرة للكتابة الصحفية، لافتًا إلى أنه لم يفصح عن أفكار كثيرة طوال الوقت، ولم يحك لزوجته الدكتورة صفاء النجار عن هذه الرواية، رغم أنها أمينة سر حياته إذ أن هناك أفكارًا مثيرة أتردد في اللحظة الأخيرة تجاهلها إخلاصا للكتابة الصحفية.وأوضح أن العمل الأدبي يأخذ من الصحافة ولم يكن يريد دخول هذا المجال: "أنا لا أجلس مع الروائيين، لكنني حاولت أن أقسم العمل بشكل يظهر أنها رواية لكن أرى أنها مسار حكي والكثير نعرفه بشكل صحفي يصعب كتابته، والأدب شكله الوحيد، مستطردًا: من المفاتيح التي أمسكها الدكتور محمد عفيفي هو ذكره أن الصحفيين يحتاجون مساحة بوح، لذلك معظم الصحفيين لديهم هذه الأعمال، هو مسار مساعد للحفاظ على التوازن النفسي إن جاز التعبير.وواصل رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور»: "يمكن أن تقول هناك مشكلة ولا يكمن تواجده في مقال أو شكل كتابي صريح، والأكثر صراحة في الفترة الماضية وفي كل الحالات وما قبل وبعد يناير هناك من يقول إن هناك تحولًا وتأييدا للأوضاع، لكن أنا صريح وأدافع عن مواقفي وآرائي لأن الأزمة الأساسية هو ظن الكاتب يكتب تحقيقا لمصالح، لكن هناك من يكتب عن قناعة ورؤية، وأنا كتبت هذه الرواية بهذا المنهج، وبعض الناس تحصر الرواية على أنها سيرة للأم، ويمكن هذه القصة هي التي فكت عقدة الحكي في الرواية.أضاف: الرواية فتحت مساحة لروايات أخرى، وهناك أشياء على وشك الانتهاء والتاريخ السري للصحافة المصرية هو مشروعي القادم، ويصلح على طريقة دراما محمد سامي وأنا أملك الجرأة لأنني لا أخشى شيئا ولا أخجل من شيء، ومن يظن أنه خطأ فأنا لا أخجل منه.