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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

السبت.. افتتاح مسرحية «ألمظ وسى عبده» على البالون

الخميس 25/مارس/2021 - 07:59 م
مروة ناجى ووائل الفشنى
مروة ناجى ووائل الفشنى
دعاء عبد المقصود
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يفتتح الدكتور عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وتحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، السبت المقبل العرض المسرحي "ألمظ وسي عبده" للمخرج مازن الغرباوي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمسرح الموافق 27 مارس الجاري.

ومن المقرر أن يكشف فريق العمل كواليس المسرحية من خلال مؤتمر صحفي قبل بداية العرض، يقام في تمام السابعة مساء، تليه احتفالية خاصة يتم خلالها إلقاء كلمة اليوم العالمي للمسرح، بحضور "سيدة المسرح العربي" الفنانة القديرة سميحة أيوب.

يتناول العمل السيرة الذاتية لألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

من جانبه، قال المخرج مازن الغرباوي: "الهدف من المسرحية هو تعريف جيل الشباب على الرموز الفنية القديمة التي أوشكت المعرفة بها أن تندثر، كما يسعى العرض لتعريف الجيل الجديد على تاريخه الفني والغنائي حتى لا يصبح في طي النسيان".

أضاف الغرباوي: "المسرحية بطولة مروة ناجي، وائل الفشني، حسن العدل، محمد حسني، لبني الشيخ، إميل شوقي، محمد عمر، أحمد الشريف، نورهان صالح، طارق مرسي، عماد عبدالمجيد، محمد الخيام، صابر عبدالله، محمد طلبة، والطفلة ملك مازن، ومشاركة خاصة بالأداء الصوتي لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب".

"ألمظ وسي عبده" تأليف وأشعار د. مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة، تأليف موسيقى أحمد مصطفى، تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك ومابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، ماكير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان كريم محروس ونور السيد.

"ألمظ وسي عبده" إنتاج وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وإشراف المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وإنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتورعادل عبده.

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