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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفر ووصول 24 ألف راكب بمطار القاهرة.. غدًا

الخميس 25/مارس/2021 - 08:01 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
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يشهد مطار القاهرة الدولي، غدا الجمعة، إقلاع وهبوط 214 رحلة جوية، تنقل 24 ألف راكب من مختلف الجنسيات، بمرحلتي السفر والوصول، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة عمليات التعقيم والتطهير لصالات السفر والوصول والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، ومنظّمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطار.

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