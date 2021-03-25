وزيرة التضامن تزور نادى الواى بأسيوط وتشيد بمستوى اللاعبين

زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، يرافقها اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط والدكتورة منال عوض محافظ دمياط نادي الواي بمحافظة أسيوط، بحضور عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة أسيوط.وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، عددا من العروض الرياضية لفرق الكاراتيه والجودو والمصارعة الرومانية وفريق الكرة الطائرة بنات لذوي الاحتياجات الخاصة بالنادي.وحرصت نيفين القباج علي التقاط الصور التذكارية مع فرق النادي المختلفة، مشيدة بالمستوى الراقي الذي يتميز به اللاعبون وحرصهم علي تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق البطولات على مستوي المحافظة والجمهورية.واستهلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارتها لمحافظة أسيوط، اليوم، بلقاء اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بديوان عام المحافظة، وافتتاح معرض الأسر المنتجة بالمحافظة.