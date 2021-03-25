رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن تزور نادى الواى بأسيوط وتشيد بمستوى اللاعبين

الخميس 25/مارس/2021 - 07:50 م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
ولاء جمال
طباعة
زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، يرافقها اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط والدكتورة منال عوض محافظ دمياط نادي الواي بمحافظة أسيوط، بحضور عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة أسيوط.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، عددا من العروض الرياضية لفرق الكاراتيه والجودو والمصارعة الرومانية وفريق الكرة الطائرة بنات لذوي الاحتياجات الخاصة بالنادي.

وحرصت نيفين القباج علي التقاط الصور التذكارية مع فرق النادي المختلفة، مشيدة بالمستوى الراقي الذي يتميز به اللاعبون وحرصهم علي تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق البطولات على مستوي المحافظة والجمهورية.

واستهلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارتها لمحافظة أسيوط، اليوم، بلقاء اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بديوان عام المحافظة، وافتتاح معرض الأسر المنتجة بالمحافظة.

موضوعات متعلقة

«شيلته عشان يلحق امتحانه».. أول تعليق من صاحب صورة «أصدقاء الشدة»

رئيس الوزراء يوافق على زيادة 20% في بدل الصحفيين

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

قطعة قماش تقتل طفلًا في «خامسة ابتدائي».. والسبب صادم


الصور

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض الحرف التراثية

image description

شاى العصارى

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

جولة "الدستور" داخل بنك الطعام بعد توقيع بروتوكول تعاون مؤسسة أبو هشيمة للخير

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

الأكثر قراءة

وزير التعليم يعلق على عودة الامتحان الورقى لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية

موعد إجازة شم النسيم 2021

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

رسميًا.. منتخب مصر يتأهل لنهائيات أمم إفريقيا فى الكاميرون

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

آخر أخبار صرف معاش نقابة المعلمين لشهر ابريل 2021

صور فوانيس رمضان 2021.. تعرف على الأسعار

تردد قناة روتانا كوميدي 2021 لمتابعة أخر الأفلام في السينما

عبد «إله التوحيد».. إعادة بناء وجه «الملك إخناتون» تكشف أسرار حياته (صور)

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
ماجد حبته
حادث قناة السويس
مدحت بشاى
فى وداع سفير الفن القبطى
المزيد

الثقافة

الحاج على: معرض إسكندرية للكتاب الثانى فى ظل كورونا

الجمعة.. تراث أم كلثوم بصوت رحاب عمر بقصر المانسترلى

الحاج علي والشريف يفتتحان معرض الإسكندرية للكتاب (صور)

مدير هيئة الشارقة يهدي محافظ الإسكندرية كتاب «محاكم التفتيش»