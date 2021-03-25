بعد تدشين كنيسة.. تعرف على أشكال الكنائس في مصر

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم الخميس، زيارة رعوية من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى دير الشهيد العظيم مار بقطر للرهبان الاقباط الارثوذكس، بصحراء الخطاطبة، تم خلالها مراسم تدشين كنيسة الشهيدة العظيمة فيلومينا.عن الكنائس بحسب الفن القبطي، قال ابراهيم سمير، الفنان والمعماري، والحاصل على دبلومة متخصصة من معهد الدراسات القبطية، إن الكنائس القبطية الأرثوذكسية، لا تبني بشكل عشوائي، بل تبني وفقًا لثلاث أشكال لايمكن أن تخرج خارجهم، سواء كان ذلك في مصر أو في بلاد المهجر.وأشار "سمير"، في تصريحات خاصة، إلى أن الشكل الأول الذي تبنى عليه الكنائس هو شكل السفينة وهي رمز لسفينة نوح نبي الله الذي انقذ الله من بداخلها من الموت، في رسالة توضيحية ان الذين يحتمون بالكنيسة من شرور العالم حتما سينقذهم الله منها، بينما الشكل الثاني هو شكل الصليب وهو لهدف مشابه للسفينة.وأوضح أن الصليب في وجهة نظر الكنيسة اداة انقذ بها الله البشر من الهلاك جراء خطاياهم، وخصوصا بعدما مات فوقه السيد المسيح الذي تراه الكنيسة المصرية والعالمية الله الظاهر في صورة جسد.وتابع أن الشكل الثالث هو شكل دائرة وهو شكل نادر، وقلما نجد كنيسة مبنية على هيئته، وهو يرمز الى عدم محدودية الله.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.