ما عقوبة تأخر تركيب الملصق الإلكتروني بعد 30 مارس؟ (إنفوجراف)

بعد أيام، تنتهي المهلة التي منحتها وزارة الداخلية للمواطنين، من مالكي المركبات بكل أنواعها دون الحاجة لانتظار موعد الفحص وتجديد الترخيص بالنسبة للرخص السارية، لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي هو عبارة عن شريحة لتحديد هوية السيارة عبر موجات الراديو، حيث تحتوي على وحدة ذاكرة صغيرة جدًا مخزن بها معلومات السيارة بالكامل، وتشمل مدة الترخيص ورقم الموتور والشاسيه وغيرها، إضافة إلى معلومات صاحبها ورقم هاتفه والبريد الإلكتروني الشخصي.ونصت المادة 25 من قانون المرور الجديد على: "يصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكتروني صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه، ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف مع سحب التراخيص لحين تركيب الملص، للسيارات المخالفة".وفي الانفوجراف التالي نوضح ماذا يحدث إذا خالف ملاك المركبات تركيب الملصق الإلكتروني بعد 30 مارس.