آخرها المخصصات المالية.. أصحاب المعاشات في أعين الدولة

بالرغم من أن أصحاب المعاشات هم فئة كبار السن، إلا أنهم ليسوا منسين في مصر، حيث تضع لهم الدولة بالًا طوال الوقت، وتحاول قدر الإمكان التحسين من أوضاعهم على المستويات كافة لضمان قدرتهم على المعيشة في ذلك السن.وبالفعل شهدت الفترة الماضية إطلاق عدد من القرارات والإجراءات التي تصب في صالح أصحاب المعاشات وتحسن من أوضاعهم المادية والاجتماعية والمعيشية أيضًا، حتى توفر لهم حياة آمنة كريمة.واتساقًا مع ذلك، فقد وافق مجلس الوزراء، بالأمس على مشروع موازنة العام المالي المقبل 20212022، وتضمنت جهود الحماية الاجتماعية زيادة المعاشات لضمان وجود زيادة حقيقية أيضا في دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات.وتم إعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات بقيمة 180 مليار جنيه خلال عام 20212022 لضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات.ولم يكن ذلك هو القرار أو الإجراء الذي تقوم به الدولة في صالح أصحاب المعاشات هو الأول، ولكن شهدت الفترة الأخيرة جهود ضخمة من الحكومة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وترصد "الدستور" ذلك في التقرير التالي.في عام 2020 استقبل أصحاب المعاشات قرار صدور القانون رقم 25 لسنة 2020 الخاص بالعلاوات الخاصة بفرح شديد، حيث تضم زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 172006 ولم تُضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش.إلى جانب صدور قانون رقم (173) لسنة 2020 الخاص بالإعفاءات علي المبالغ الإضافية، وتضمن أن من قام بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عليه من أصحاب المعاشات قبل 17 أغسطس 2020 يحصل على إعفاء 100% من المبالغ الإضافية المستحقة.وبلغ عدد المستفيدين من هذه الخطوة 32 ألف منشأة وبلغت قيمة المبالغ التي تم إعفاؤهم منها نحو مليار جنيه.وتلا ذلك قرار آخر بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وأعقبه صدور قرار من مجلس الوزراء رقم 1248 لسنة 2020 بشأن قواعد وأحكام ومواعيد صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات.وبلغ عدد المستفيدين من هذا القرار 2.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بتكلفة قدرها 35 مليار جنيه، منها 28 مليار جنيه قيمة متجمد العلاوات المستحقة والتي تقرر صرفها على أقساط ربع سنوية.في نفس الصدد، تم زيادة المعاشات عام 2020 بنسبة 14% على إجمالى قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيها، ويبلغ الحد الأدنى للمعاش اعتبارًا من 172019 وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي بواقع 900 جنيه شهريًا.وفي عام 2021 واصلت الحكومة خطواتها لضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات، حيث وصلت نسبة الإعفاءات من المبالغ الإضافية تلك إلى 50%، إلى جانب تحسين المعاشات بصفة استثنائية للحالات الأولى بالرعاية للظروف الاجتماعية والمرضية.وكان من التسهيلات التي حدثت مؤخرًا أيضًا استبدال كروت الصرف القديمة "البلاستيكية" ببطاقة ذكية عالية التأمين "ميزة" وتم استبدال 2.5 مليون بطاقة، وهي تمكن صاحب المعاش من القيام بعملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة، والاستفادة من كل الخدمات المصرفية.وفي مارس الماضي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، كما وجه بترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 3062021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.كما سيستفيد أيضًا من هذه الزيادة كل من سيخرج إلى المعاش حتى يوم 30 يوليو 2021، على أن يكون الصرف اعتبارًا من أول يوليو المقبل بتكلفة تصل لـ31 مليار جنيه.يذكر أن أحدث تقرير خرج في آواخر عام 2020 من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين أيضًا من المعاشات يقرب حاليًا من 10 ملايين و323 ألفا و418 مستفيدًا وفقًا لآخر تحديث للبيانات.