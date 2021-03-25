أكبر كراكة فى الشرق الأوسط تبدأ أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

بدأت الكراكة "مشهور" -أكبر كراكة في الشرق الأوسط-، عصر اليوم الخميس، أعمال سحب الرمال من حول السفينة الجانحة بقناة السويس لتعويمها، بعدما وصلت وأعدت قاعدة لها، ومكان وضع الرمال الناتجة عن أعمال التكريك وإزالة الرمال من حول السفينة، خاصة أن عرضها يقترب من عرض القناة بالكامل مما يصعب عملية دخول معدات وأوناش لرفع الحاويات المحملة بها.وتعد الكراكة "مشهور" ثاني كراكة تعمل على عملية تكريك الرمال حول السفينة، بجانب الكراكة "العاشر من رمضان"، والتي بدأت عملها من أمس الأربعاء.يذكر أن الكراكة "مشهور" تعتبر أكبر كراكة في الشرق الأوسط، وهى صناعة هولندية، ودخلت الخدمة عام 1996 وسميت بهذا الاسم نسبة إلى رئيس هيئة قناة السويس الأسبق مشهور أحمد مشهور، كما تبلغ القدرة الكلية لها 22 ألفا و795 ألف كيلو، ويبلغ طولها 140 مترا وعرضها 40×22 مترا وأقصى عمق تكريك لها يبلغ 35 مترا بينما أقل عمق يبلغ 8 أمتار وعرض التكريك للكراكة يبلغ 140 مترا. لذلك تعد الكراكة "مشهور" أكبر كراكة فى الشرق الأوسط.فيما أشادت شركة "SMIT" الهولندية واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال الإنقاذ البحري، بالإجراءات التي اتخذتها هيئة قناة السويس لتعويم السفينة الجانحة، جاء ذلك خلال اجتماع فريق عمل الشركة الهولندية، اليوم الخميس، مع لجنة إدارة الأزمات بالهيئة لمناقشة سبل تعويم السفينة، وطرح السيناريوهات المقترحة بما في ذلك إمكانية القيام بأعمال التكريك بمحيط السفينة من خلال كراكات الهيئة.يأتي ذلك تتويجا للتواصل والتنسيق المستمر بين هيئة قناة السويس والخط الملاحي "EVER GREEN" المالك للسفينة في إطار جهود حل الأزمة وتعويم السفينة واستئناف حركة الملاحة مرة أخرى بالقناة، ومن المقرر أن تقوم شركة SMIT الهولندية بتقديم الاستشارات الفنية للهيئة الخاصة بإجراءات تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN، على أن يتم التعامل من خلال الوحدات البحرية الخاصة بالهيئة.جدير بالإشارة، بأنه يجرى العمل حاليًا على القيام بأعمال التكريك بمحيط السفينة بواسطة كراكتين من كراكات الهيئة وهما الكراكة مشهور والكراكة العاشر من رمضان، فضلا عن جهود تسهيل عملية التعويم بإزالة الرمال المحتجزة عند مقدمة سفينة من خلال أربعة حفارات أرضية، كما شملت جهود التعويم، القيام بأعمال الشد والدفع للسفينة بواسطة ٩ قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرتين بركة ١ وعزت عادل بقوة شد ١٦٠ طن لكل منهما.