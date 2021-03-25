«كله بالحب»: زينة بين المعادى والشيخ زايد استعدادًا لرمضان

يواصل صناع مسلسل "كله بالحب" الذي تخوض بطولته الفنانة زينة ويحمل اسم "زي البيت الوقف" المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.وكشف مصدر من داخل فريق العمل، لـ"الدستور"، أن المخرج عصام عبدالحميد دخل معسكرًا مغلقًا مع صناع المسلسل وقرر منع الإجازات ورفع شعار الطوارئ لتصوير مشاهد العمل ما بين ديكورات منطقة المعادي والشيخ زايد، لافتًا إلى أنه يسعى للانتهاء من الحلقات الأولى ومَنتجتها لتسليمها للقناة العارضة خلال الماراثون الرمضاني المقبل."كله بالحب" بطولة زينة وأحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفي درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا.