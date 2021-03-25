فى حضور «الزينة»: دقيقة حداد على روح شاكر ونوال السعداوى

استهلت أولى حفلات توقيع ومناقشة رواية "الزينة.. سيرة وجع" للدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور»، الصادرة عن مؤسسة بتانة الثقافية في بيت فاطم بـ6 ش التحرير برج الأطباء بمنطقة الدقي، بالوقوف دقيقة حدادا على روح الدكتور شاكر عبدالحميد والدكتورة نوال سعداوي، اللذين رحلا عن عالمنا منذ أيام قليلة.يشارك فى مناقشة الرواية الدكتور محمد عفيفى، أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة، والناقد والشاعر شعبان يوسف، ويدير الندوة الشاعر والكاتب الصحفي أحمد المريخي، بحضور الدكتور أشرف الصباغ، والكاتب الصحفي محمد الحمامصي، والكاتب الصحفي حسين عثمان، والكاتبة والروائية صفاء النجار، والكاتب الصحفي أشرف عبدالشافي، والكاتب الصحفي عبدالوهاب داود، والناقد محمود الغيطاني، ولفيف من الكتاب والصحفيين والإعلاميين."الزينة.. سيرة وجع" قال عنها الباز، خلال حلقة من برنامج "البساط أحمدي" الذي يبثه على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "الزينة ليست سيرة شخصية، وإنما سيرة عن وجع فقد الأم المستخبي بداخل كل واحد عانى من الفقد، وهي جزء من علاجنا النفسي".