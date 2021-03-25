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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قريبًا.. عدد جديد من مجلة «الحياة السينمائية»

الخميس 25/مارس/2021 - 07:03 م
جريدة الدستور
خالد حماد
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يصدر خلال أيام العدد 106 من مجلة الحياة السينمائية ويتضمن العديد من المواد الصحفية منها "هل تصنع كورونا سينما موازية للواقع؟ لناهد صلاح، فيما يتناول باب قراءات عددًا من الموضوعات منها "ستموت في العشرين.. شعرية سردالخطيئة "لعلاء خالد، و"أشياء صغيرة "على طريق الخطايا السبع" لمحمد زعل السلوم، و"اختفاء النساء: واقع مجتمع.. وخيال مجتمع آخر" لعمر العادلي.

أما باب بورتريه فيتضمن وحيد حامد حكايات الحب والحلم والسياسة " لأندرو محسن، ويتضمن باب المكتبة السينمائية فواتير كتب سينمائية أم تنزيل محركات السيارات؟" لعلى العقباني.

وفي باب إشارات يكتب بديع صنيج "أمبرتو إيكو.. سجالات حول "اسم الوردة" ويتضمن باب وثائق: "فرجينيا وولف: في نقد السينما" ترجمة فاطمة الشملان، وفي باب ملف: يكتب على علان "سلافوي جيجك.. الفيلسوف برداء الممثّل"، "سلافوي جيجك ونظريَّة الفيلم"ترجمة وإعداد: رند يوسف.

ومن افتتاحية العدد للكاتب والروائي خليل صويلح الذي جاء تحت عنوان "المجال العمومي للغواية البصرية": لم تعد "الغواية البصرية" لحظة سينمائية، نجدها في لقطة استثنائية أو في أرشيف الفوتوغرافيا إنما أضحت هذه الغواية مجالًا عموميًا.

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