رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بدء فعاليات مناقشة «الزينة.. سيرة وجع» لـ محمد الباز (صور)

الخميس 25/مارس/2021 - 06:55 م
مناقشة الزينة.. سيرة
مناقشة الزينة.. سيرة وجع
إيهاب مصطفى
طباعة
بدأت، مساء الخميس، أولى حفلات توقيع ومناقشة رواية "الزينة.. سيرة وجع" للكاتب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور»، الصادرة مؤخرًا عن مؤسسة بتانة الثقافية في بيت فاطم بـ6 ش التحرير برج الأطباء بمنطقة الدقي.

يشارك فى مناقشة الرواية الدكتور محمد عفيفى، أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة، الناقد والشاعر شعبان يوسف، ويدير الندوة الشاعر والكاتب الصحفى أحمد المريخي، بحضور الدكتور أشرف الصباغ، والكاتب الصحفي محمد الحمامصي، والكاتب الصحفي حسين عثمان، والكاتبة والروائية صفاء النجار، والكاتب الصحفي أشرف عبدالشافي، والكاتب الصحفي عبدالوهاب داود، والناقد محمود الغيطاني، ولفيف من الكتاب والصحفيين والإعلاميين.

وقال «الباز» عن مؤلفه الروائي "الزينة.. سيرة وجع"، خلال حلقة من برنامج "البساط أحمدي" الذي يبثه على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "الزينة ليست سيرة شخصية، إنما سيرة عن وجع فقد الأم المستخبي داخل كل واحد عانى من الفقد، وهى جزء من علاجنا النفسي".

و"الزينة" هى الرواية الأولى للدكتور محمد الباز بعد الكثير من الكتب منها «التركة الملعونة.. كتاب الأسرار» الذي يكشف فيه تفاصيل أزمة الإعلام منذ بدايتها، واضعًا يده على مواطن الخلل والإجراءات الممكنة للعلاج، وأيضًا "هيكل.. المذكرات المخفية.. السيرة الذاتية لساحر الصحافة العربية"، و"رهبان وقتلة"، و"العقرب السام"، وغيرها من الإصدارات التي أثرت المكتبة العربية.

كانت آخر إصدارات محمد الباز كتاب بعنوان "رائحة الخيانة.. الإخوان والأمريكان فى أحداث يناير"، الصادر عن سلسلة كتاب الهلال، ويقع فى 310 صفحات من القطع المتوسط، ودأب «الباز» منذ التسعينيات على كشف حقيقة الجماعة الإرهابية وفضح مخططاتها ضد الشعب المصرى خصوصًا فيما يتعلق بهويته.

وخلال العام الذى حكمت فيه الجماعة الإرهابية مصر؛ كان «الباز» من أشرس وأشد المهاجمين للرئيس المعزول محمد مرسى وجماعته، وعبر المئات من المقالات الصحفية واللقاءات الإعلامية، وخلال عمله بالإعلام المرئى سواء فى برنامجه على قناة المحور "90 دقيقة" أو برنامجه الحالى "آخر النهار" لا يتوانى عن رصد وفضح مؤامرت الجماعة الإرهابية وكشف خيانتها لمصر وشعبها وليس فقط الدولة المصرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يوافق على زيادة 20% في بدل الصحفيين

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تُطمئن المواطنين بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة

التعليم تزف بشرى سارة لطلاب الأول والثاني الثانوي

تعرف على مواعيد صرف رواتب أبريل ومايو 2021


الصور

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض الحرف التراثية

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

image description

16 صورة لأعمال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

الأكثر قراءة

موعد إجازة شم النسيم 2021

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

رئيس الوزراء يوافق على زيادة 20% في بدل الصحفيين

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

عبد «إله التوحيد».. إعادة بناء وجه «الملك إخناتون» تكشف أسرار حياته (صور)

تردد قناة مكسبي الرياضية الجديد على النايل سات

إعلان مسلسل نسل الأغراب رمضان 2021

ضبط 311 مهربًا للبشر فى النمسا خلال عام

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

قريبًا.. عدد جديد من مجلة «الحياة السينمائية»

توافد جماهيرى على معرض الإسكندرية للكتاب قبل افتتاحه «صور»

بدء فعاليات مناقشة «الزينة.. سيرة وجع» لـ محمد الباز (صور)

ملتقى ثقافي أدبي في قصر ثقافة أسيوط