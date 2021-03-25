تفاصيل اجتماع غرفة الطباعة لمناقشة نقص المواد وارتفاع الأسعار

عقدت غرفة الطباعة، برئاسة أحمد جابر رئيس غرفه الطباعة والتغليف و11 من ممثلي كبرى شركات الطباعة المصرية و6 من ممثلي شركات تصنيع أفلام البولي بروبلين، لمناقشه تداعيات أزمة نقص مواد التغليف المعروضة وارتفاع الأسعار المفاجئ.الهدف من الاجتماع:• مناقشه آليه للتعاون بين شركات الطباعة لتخطى الأزمة.• مناقشه خطة العمل مع شركات توريد خامات البولي بروبلين لتوفير الخامات.النقاط الأساسية المتفق عليها:• تشكيل لجنة (مجلس إدارة الشعبة) مكون من ممثلي خمس شركات للنيابة عن شركات الطباعة الـ62 للتحدث مع الموردين والعملاء ولتمثيل الشركات أمام الوزراء ومركز حماية المستهلك وقطاع الأغذية وغيرهم من الجهات الحكومية خلال إدارة الأزمة ويكون لهم حق التصويت لإضافة أعضاء آخرين.• تقديم خطاب لوزير الصناعة والتجارة لتصعيد الموقف وطلب الدعم الحكومي.• طرح فكرة عقد اجتماع مع البنوك بحضور الغرفة لمناقشة التسهيلات ورفع نسب التمويل.• تم رفض فكرة خفض الإنتاج التضامني، حيث إنه سيؤثر بالسلب على أسعار المنتج.نقط للمناقشة مع موردي الأفلام:• طلب تفسير لارتفاع الأسعار بالمنطقة عن الصين بحوالي 500 دولار.• مناقشه سبب ارتفاع الأسعار بشكل عام بالمنطقة ورؤية الموردين لفترة استمرارها.• طلب بتثبيت الأسعار وتحديد طاقه معينة لتغطية السوق المحلى.• مناقشة ومراجعة طرق الدفع مع الموردين.النقاط المتفق عليها مع موردي الأفلام:- تقديم المطابع للكميات المتوقعة المطلوبة للشهر القادم خلال الفترة من 15 من الشهر الحالي حتى نهايته لتسهيل عمليه ترتيب الإنتاج.- التزام الموردين المحلين بتوفير حصص السوق المحلى بدون انقاص لتفادى مشكله نقص المعروض.