«الزراعة»: إنتاج مصر من الألبان 5.2 مليون طن ونصيب الفرد 58 كيلو

أكد الدكتور على عبد المحسن مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة، أن إنتاج مصر من الألبان بلغ حوالي 5.277 مليون طن منها 3967 ألف طن لبن بقري، و1226 ألف طن لبن جاموسي، و34 ألف طن لبن ماعز، ويقدر متوسط نصيب الفرد السنوي من الألبان في مصر بنحو 58 كيلو جرام سنويا.وقال "عبد المحسن" لـ"الدستور"، إنه من المتوقع أن يؤدي المشروع القومي لتطوير مراكز الألبان لزيادة قيمة الناتج المحلي الزراعي نظرا لارتفاع جودة الألبان وبالتالي انخفاض نسبة الفاقد في الألبان من ناحية، وزيادة دخول المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم نتيجة ارتفاع جودة الألبان المنتجة وبالتالي زيادة السعر المزرعي للألبان من ناحية أخرى.وأضاف عبد المحسن، أنه من المتوقع أن يؤدي المشروع القومي لتطوير مراكز الألبان إلى زيادة درجة التصنيع للمنتجات الزراعية وزيادة القيمة المضافة لها من ناحية، وتوفير فرص العمل من ناحية أخرى، وبلغت قيمة صادرات مصر من الألبان ومنتجاتها حوالي 5.086 مليار جنيه تمثل نحو 6.2% من جملة قيمة الصادرات الغذائية لنفس العام.