رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة»: إنتاج مصر من الألبان 5.2 مليون طن ونصيب الفرد 58 كيلو

الخميس 25/مارس/2021 - 08:35 م
الألبان
الألبان
عبدالناصرمحمد
طباعة
أكد الدكتور على عبد المحسن مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة، أن إنتاج مصر من الألبان بلغ حوالي 5.277 مليون طن منها 3967 ألف طن لبن بقري، و1226 ألف طن لبن جاموسي، و34 ألف طن لبن ماعز، ويقدر متوسط نصيب الفرد السنوي من الألبان في مصر بنحو 58 كيلو جرام سنويا.

وقال "عبد المحسن" لـ"الدستور"، إنه من المتوقع أن يؤدي المشروع القومي لتطوير مراكز الألبان لزيادة قيمة الناتج المحلي الزراعي نظرا لارتفاع جودة الألبان وبالتالي انخفاض نسبة الفاقد في الألبان من ناحية، وزيادة دخول المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم نتيجة ارتفاع جودة الألبان المنتجة وبالتالي زيادة السعر المزرعي للألبان من ناحية أخرى.

وأضاف عبد المحسن، أنه من المتوقع أن يؤدي المشروع القومي لتطوير مراكز الألبان إلى زيادة درجة التصنيع للمنتجات الزراعية وزيادة القيمة المضافة لها من ناحية، وتوفير فرص العمل من ناحية أخرى، وبلغت قيمة صادرات مصر من الألبان ومنتجاتها حوالي 5.086 مليار جنيه تمثل نحو 6.2% من جملة قيمة الصادرات الغذائية لنفس العام.

موضوعات متعلقة

طالع هنا.. موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بالتفصيل

الآن.. اعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا

التعليم تزف بشرى سارة لطلاب الأول والثاني الثانوي

تردد القنوات الناقلة والمفتوحة لمتابعة مباراة مصر وكينيا الخميس 25-3-2021


الصور

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض الحرف التراثية

image description

شاى العصارى

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

جولة "الدستور" داخل بنك الطعام بعد توقيع بروتوكول تعاون مؤسسة أبو هشيمة للخير

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

الأكثر قراءة

وزير التعليم يعلق على عودة الامتحان الورقى لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية

موعد إجازة شم النسيم 2021

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

رسميًا.. منتخب مصر يتأهل لنهائيات أمم إفريقيا فى الكاميرون

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

آخر أخبار صرف معاش نقابة المعلمين لشهر ابريل 2021

صور فوانيس رمضان 2021.. تعرف على الأسعار

تردد قناة روتانا كوميدي 2021 لمتابعة أخر الأفلام في السينما

عبد «إله التوحيد».. إعادة بناء وجه «الملك إخناتون» تكشف أسرار حياته (صور)

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
ماجد حبته
حادث قناة السويس
مدحت بشاى
فى وداع سفير الفن القبطى
المزيد

الثقافة

الحاج على: معرض إسكندرية للكتاب الثانى فى ظل كورونا

الجمعة.. تراث أم كلثوم بصوت رحاب عمر بقصر المانسترلى

الحاج علي والشريف يفتتحان معرض الإسكندرية للكتاب (صور)

شعبان يوسف: «الباز» استخدم أفكاره الصحفية في «الزينة»