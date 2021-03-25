رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد قناة روتانا كوميدي 2021 لمتابعة أخر الأفلام في السينما

الخميس 25/مارس/2021 - 07:26 م
روتانا كوميدي
روتانا كوميدي
الدستور
طباعة
تنشر «الدستور» تردد قناة روتانا كوميدي 2021 لمتابعة أخر الأفلام في السينما، وارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن تردد محطة روتانا كوميدي، وفقًا للتردد الجديد على القمر الصناعي النايل سات، وتعرض القناة أحدث الأفلام الكوميديا العربية، كما تذيع أجدد المسرحيات والمسلسلات الكوميدية التي تجذب المشاهدين، وتتميز القناة بقاعدة جماهرية ضخمة لما تعرضه من محتوي أفلام ومسلسلات كوميدية.

ويتعرف المواطنين من خلال التقرير التالي على جميع المعلومات والتفاصيل عن تردد قناة روتانا كوميدي، وكيفية تنزيل المحطة على القمر الصناعي النايل سات، طبقًا للتردد الجديد، لمتابعة أخر الأفلام في السينما.

تردد قناة روتانا كوميدي 2021 لمتابعة أخر الأفلام في السينما


لديكم كافة الخطوات التي تمكن المواطنين من تنزيل القناة على القمي الصناعي النايل سات، كما هو موضح بالأتي:

- يقوم المواطنين الذين يريدون تنزيل المحطة، الدخول على إعدادات الموجودة في الريسيفر.

- بعد ذلك يختار المواطن القمر الصناعي نايل سات، ويقوم بالضبط الهوائي، ويتم البحث على القناة من خلال التردد وهو 12340، ويكون معدل الاستقطاب في الرسيفر "عمودي"، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 56.

- ثم يقوم المواطن بالضغط على كلمة بحث للوصول إلى القناة، بعد ذلك نظام الريسيفر بتنزيل تردد قناة روتانا كوميدي 2021 لمتابعة أخر الأفلام في السينما على القمي الصناعي النايل سات.

تابع أيضاً:


استمارة الثانوية العامة 2021 الإلكترونية للتقدم للامتحانات (dostor.org)  

وقدمنا لكم خلال التقرير التالي كافة المعلومات والخطوات التي تجعل المواطنين تنزيل تردد قناة روتانا كوميدي 2021 لمتابعة أخر الأفلام في السينما على القمي الصناعي النايل سات، وتعرض المحطة كافة الأفلام والمسلسلات الكوميدية التي تجذب الجمهور.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يعلق على عودة الامتحان الورقى لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية

قطعة قماش تقتل طفلًا في «خامسة ابتدائي».. والسبب صادم

التعليم تزف بشرى سارة لطلاب الأول والثاني الثانوي

موعد إجازة شم النسيم 2021


الصور

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض الحرف التراثية

image description

شاى العصارى

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

جولة "الدستور" داخل بنك الطعام بعد توقيع بروتوكول تعاون مؤسسة أبو هشيمة للخير

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

الأكثر قراءة

وزير التعليم يعلق على عودة الامتحان الورقى لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية

موعد إجازة شم النسيم 2021

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

رسميًا.. منتخب مصر يتأهل لنهائيات أمم إفريقيا فى الكاميرون

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

آخر أخبار صرف معاش نقابة المعلمين لشهر ابريل 2021

صور فوانيس رمضان 2021.. تعرف على الأسعار

تردد قناة روتانا كوميدي 2021 لمتابعة أخر الأفلام في السينما

عبد «إله التوحيد».. إعادة بناء وجه «الملك إخناتون» تكشف أسرار حياته (صور)

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
ماجد حبته
حادث قناة السويس
مدحت بشاى
فى وداع سفير الفن القبطى
المزيد

الثقافة

الحاج على: معرض إسكندرية للكتاب الثانى فى ظل كورونا

الجمعة.. تراث أم كلثوم بصوت رحاب عمر بقصر المانسترلى

الحاج علي والشريف يفتتحان معرض الإسكندرية للكتاب (صور)

شعبان يوسف: «الباز» استخدم أفكاره الصحفية في «الزينة»