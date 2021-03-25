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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيان روسي-سوري: أزمة هجرة جديدة من سوريا نتيجة خنق الاقتصاد

الخميس 25/مارس/2021 - 07:08 م
ميخائيل ميزينتسيف
ميخائيل ميزينتسيف
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أعلنت روسيا وسوريا أن الولايات المتحدة وأتباعها تحاول خنق الاقتصاد السوري، حيث تشير الدلائل إلى نضوج أزمة هجرة جديدة من البلاد.
وقال رئيسا مقر التنسيق الروسي السوري المشترك لعودة اللاجئين السوريين، رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني التابع لوزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف ووزير الإدارة المحلية السوري حسين مخلوف، في بيان مشترك اليوم الخميس: "إن الولايات المتحدة وحلفاءها تنتهج سياسة الإجراءات التقييدية الصارمة ضد الشعب السوري من أجل خنق البلاد اقتصاديا وعزلها على الساحة الدولية".
وأضاف البيان، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك": "إن الوضع الاقتصادي الصعب يؤدي إلى تباطؤ عودة اللاجئين إلى سوريا"، مشيرا إلى أن الضرر الذي يلحقه الأمريكيون وأتباعهم بالدولة السورية يؤدي إلى كارثة إنسانية قد تتسبب في أزمة هجرة جديدة.
ولفت البيان إلى أنه بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن أعداد المواطنين السوريين المحتاجين للمساعدة زادت، بينما لا تعترف الولايات المتحدة والدول الغربية بمسؤوليتها عن هذه الكارثة.
وأشار البيان أيضًا إلى أن ممثلي الاتحاد الأوروبي الذين يعلنون التزامهم بوحدة وسيادة وسلامة أراضي الدولة السورية يغضون الطرف عن الاحتلال غير المشروع لأراضي سوريا ونهب الثروات الوطنية من جانب الولايات المتحدة وحلفائها.

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