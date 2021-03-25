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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«قولى لأحمد».. الجمهور يطالب بجزء ثان من «حلوة الدنيا سكر»

الخميس 25/مارس/2021 - 07:00 م
جريدة الدستور
حسن أمين
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أسدل الستار على قصة «قولي لأحمد» للنجمة هنا الزاهد من مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، بعد انتهاء عرضها وتحقيقها نجاحا كبيرا نالت إعجاب المشاهدين.

وطالب الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم جزء ثان من قصة «قولي لأحمد» التي كتبها السيناريست إياد صالح، نظرًا لأن شخصية هنا الزاهد المحجبة في القصة قريبة من غالبية المشاهدين، وظهورها بالحجاب بشكل غير تقليدي.

وجاءت ردود أفعال الجمهور على القصة كالتالي: «خلينا متفقين إن دي أحلى حدوتة لحد دلوقتي»، و«نهاية حلوة للحدوتة.. شكرًا هنا الزاهد»، و«الحكاية كلها حلوة وفيها تشويق»، و«نفسي يتعمل جزء تاني من القصة دلوقتي».

وانتهت قصة «قولي لأحمد» بفك لغز السيدة إلهام ووجد عمر الشناوي وهشام إسماعيل الخزنة في مطعم «بيتنا القديم» وكان فيها وصيتها أن يتم تقديم تركتها بالتساوي بينهم وهو ما قاما به وتصالحوا، بينما قام عمرو الشناوي بإبداء إعجابه بهنا الزاهد وعرض عليها الزواج وقامت بقبول عرضه.

«قولي لأحمد» بطولة هنا الزاهد وعمر الشناوي، وهشام إسماعيل، والفنانة القديرة حنان سليمان، وعزة لبيب، ومحسن صبري، وچيلان علاء، ومروة الأزلي، تأليف إياد صالح.

مسلسل «حلوة الدنيا سكر» تدور أحداثه فى ٤٠ حلقة تعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات «سحر وشعوذة» و«ساندى كراش» ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية «9 خطوات لقلب الرجل» ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية «الجريمة لا تفيد» ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبدالمغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان، والمسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، ووقع الاختيار على مؤلفي القصص التسعة وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب.

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