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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي: ليست لمصر أى مصلحة في ليبيا إلا أن نراها مستقرة موحدة ومتطورة

الخميس 25/مارس/2021 - 06:31 م
السيسي
السيسي
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تقف إلى جانب استقرار وأمن وسلامة ليبيا، وأنه ليست لمصر أية مصلحة في ليبيا إلا أن نري ليبيا المستقرة الموحدة المتطورة.
وجه الرئيس السيسي، باسمه وباسم الشعب المصري - خلال استقباله محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي - التهنئة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي على اختياره لقيادة المجلس الرئاسي الليبي، معربا عن تمنياته له بكل التوفيق، كما أعرب السيسي عن تهنئته بتشكيل الحكومة الليبية، منوها بالدور الكبير الملقى على عاتق المجلس والحكومة.
وقال الرئيس السيسي: ثقوا أننا في مصر نقف إلى جانبكم ومستعدون لتقديم الدعم الكامل من أجل تحقيق هذا الهدف، وهو وحدة الأراضي الليبية واستقرار الدولة الليبية، بعيدا عن التدخل الأجنبي ووجود المقاتلين والمرتزقة المتواجدين على الأراضي الليبية، ونحن داعمين لكم في كل هذه الأمور".
وأكد أن مصر ستقوم بالتعاون الكامل مع ليبيا بدون أي هدف سوى المصلحة الليبية، حيث إن مصلحة مصر هي مصلحة ليبيا وأمن مصر في أمان ليبيا واستقرار مصر في استقرار ليبيا، داعيا إلى نقل التحية باسم كل المصريين إلى الشعب الليبي الموحد المستقر.
وأعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لزيارة ليبيا في أقرب وقت ويسعدنا النزول في طرابلس مع أشقائنا في ليبيا ونراهم ويرونها.
وشدد على توافر كل الدعم من جانب مصر لليبيا بلا قيد او شرط، متمنيا التوفيق للقيادة الليبية في هذه المهمة الصعبة الذين هم قادرون على تحملها.
من جانبه، أعرب المنفي عن شكره لدعم مصر والرئيس السيسي وسعادته بحسن الاستقبال، مؤكدا أن مصر شقيقة كبرى ودائما ما نتطلع لدورها في ليبيا وهو دور هام قديم وجديد وفي كل وقت.
وشدد المنفي على أن التواصل بين ليبيا ومصر سيكون مستمرا.

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