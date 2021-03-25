طلب التحريات في مصرع وإصابة 3 في انهيار سقف عقار بالإسكندرية

تسبب انهيار سقف عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة غربال بمنطقة محرم بك، وسط الإسكندرية، في مصرع شخصين وإصابة آخر، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، والتي قررت طلب التحريات حول الواقعة.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ بانهيار سقف العقار رقم 31 شارع أحد، متفرع من شارع شجرة الدر، بمنطقة غربال بمحرم بك، وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة محرم بك وقوات إدارة الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة.وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من أرضي و3 طوابق علوية، بناء قديم، وانهيار سقف الطابق الثالث حتى سطح الأرض، وتم فرض كردون أمني حول المنزل المنهار، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة آخر، وجارٍ رفع الأنقاض، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.