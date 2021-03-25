قافلة طبية للكشف على أهالي سيوة بالمجان

تستضيف مدينة سيوة قافلة طبية مجانية للكشف على العيون تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وذلك اليوم الخميس وغدا الجمعة فى إطار تقديم مزيد من الخدمات الطبية المميزة لأهالى سيوة.وأوضح فتحى الجمل مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح، أنه سيتم توقيع الكشف الطبى على حالات العيون بمركز شباب سيوة وإجراء العمليات مجانا بمستشفى سيوة المركزى على أن تقدم كافة الخدمات الطبية للأهالى بالمجان.