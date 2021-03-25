اتفاقية جمركية بين ليبيا وتونس لإعادة تفعيل منفذ رأس جدير

وقّع مدير عام مصلحة الجمارك الليبية سليمان علي، اليوم الخميس، مع نظيره التونسي يوسف الزواغي المدير العام للديوانة التونسية، اتفاقية لإعادة تفعيل العمل بالمنفذ الجمركي المشترك برأس جدير.ووفقا لوكالة الأنباء الليبية، فقد تم الاتفاق على حل الإشكاليات الخاصة بانسياب حركة البضائع والمسافرين بين البلدين، وتسهيل الإجراءات الثنائية بالمعبر الحدودي بين تونس وليبيا.كما تم الاتفاق على عقد اللجنة الفنية الجمركية المشتركة خلال شهر مايو المقبل لمتابعة سير تنفيذ هذه الاتفاقية، ومدى تحقيقها لانسيابية العمل وتسهيل الإجراءات.