الكويت تسجل 1390 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 1.390 حالة جديدة تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»؛ ليصل إجمالي أعداد المصابين إلى 224.432 منذ بداية الجائحة.وذكرت الوزارة الكويتية في بيانها أنه تم تسجيل 1.379 حالة شفاء جديدة؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 208.771، كما سجلت البلاد حالتي وفاة جديدتين، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1.258 منذ بداية الجائحة.وأوضحت الوزارة، أنه تم إجراء 10.802 مسحة جديدة؛ ليصل إجمالي المسحات إلى 2.005.458 منذ بداية الجائحة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج 14.403 حالة، وبلغ إجمالي الحالات في العناية المركزة 247 حالة.