مصرع شخصين وإصابة آخر في انهيار سقف عقار بالإسكندرية

انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، إلى موقع حادث انهيار سقف عقار قديم كائن بـ31 شارع أحد متفرع من شجرة الدر- غربال محرم بك بنطاق حى وسط، وهو عقار مأهول بالسكان مكون من أرضي و3 أدوار علوية، ونتج عنه حالتان وفاة وإصابة آخر.وكلف محافظ الإسكندرية بنزول لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقار وعمل تقرير نهائي لتحديد وضع العقار، والإزالة الفورية للأجزاء الخطرة منه، مشيرًا إلى أنه فور وقوع الحادث تم فصل جميع المرافق عن العقار، والإخلاء الإداري الفوري للعقار من السكان دون نقل منقولاتهم، وذلك كإجراء احترازي، حفاظًا على سلامة المواطنين.على الصعيد ذاته؛ كلف المحافظ جميع الجهات التنفيذية المعنية بالتعامل الفوري مع تبعيات الحادث، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.