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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين تشيد بعمق العلاقات مع منظمة الصليب الأحمر

الخميس 25/مارس/2021 - 08:17 م
رياض المالكي
رياض المالكي
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أشاد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، بالعلاقات المميزة بين دولة فلسطين ومنظمة الصليب الأحمر، ودور المنظمة في تخفيف المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني من قبل السلطات الإسرائيلية، بما فيها معاناة الأسرى في سجون الاحتلال وعائلاتهم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال تسلم المالكي نسخة من أوراق تعيين ممثلة الصليب الأحمر الجديدة إليس دوبوف لدى دولة فلسطين، حيث شدد على استمرار وتعزيز التعاون بين الطرفين.

وتطرق المالكي لآخر التطورات على الأرض الفلسطينية وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في مخالفة واضحة لقواعد القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف التي هي أساس عمل منظمة الصليب الأحمر الدولي.

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