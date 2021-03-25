الاتحاد الأوروبي يعتمد «إيراسموس بلاس» الجديد بـ26.2 مليار يورو

وبالإضافة إلى التنقل، الذي يمثل 70% من الميزانية، يستثمر برنامج إيراسموس بلاس الجديد أيضًا في مشروعات التعاون عبر الحدود، التي يمكن أن تكون بين مؤسسات التعليم العالي (مثل مبادرة الجامعات الأوروبية)، والمدارس، وكليات تعليم وتدريب المعلمين (مثل أكاديميات إيراسموس بلاس للمعلمين)، ومراكز تعليم الكبار، المنظمات الشبابية والرياضية، مقدمى التعليم والتدريب المهني (مثل مراكز التميز المهني)، والجهات الفاعلة الأخرى في مجال التعلم.

اعتمدت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أول برنامج عمل سنوي لبرنامج إيراسموس بلاس 2021- 2027، بميزانية قدرها 26.2 مليار يورو، (مقارنة بـ14.7 مليار يورو للفترة 2014- 2020)، تكملها حوالي 2.2 مليار يورو من الأدوات الخارجية للاتحاد الأوروبي.وقالت المفوضية، في بيان اليوم، إن البرنامج الجديد سيمول التنقل التعليمي ومشروعات التعاون عبر الحدود لـ10 ملايين أوروبي من جميع الأعمار ومختلف الخلفيات.. وسيسعى هذا البرنامج ليكون أكثر شمولًا ودعما للتحولات الخضراء والرقمية، على النحو المنصوص عليه في منطقة التعليم الأوروبية، كما سيدعم البرنامج مرونة أنظمة التعليم والتدريب في مواجهة وباء كورونا.في هذا السياق، قالت نائبة رئيس المفوضية، مارجريتيس شيناس: "أرحب بإطلاق برنامج إيراسموس بلاس الجديد، الذي أكد أنه أحد الإنجازات العظيمة للاتحاد الأوروبي.. وسيستمر في تقديم فرص التعلم لمئات الآلاف من الأوروبيين والمستفيدين من الدول المنتسبة"، وأضافت: "سيساعدنا البرنامج أيضًا على تحقيق طموحاتنا من أجل أوروبا أكثر عدلًا وأكثر اخضرارًا".من جانبها، قالت المفوضة الأوروبية للابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب، ماريا جابرييل: "حقيقة أن ميزانية إيراسموس بلاس للسنوات السبع القادمة قد تضاعفت تقريبًا تظهر الأهمية المعطاة للتعليم والتعلم مدى الحياة والشباب في أوروبا.. يظل برنامج إيراسموس بلاس برنامجًا فريدًا من حيث الحجم والنطاق والاعتراف العالمي، ويغطي 33 دولة ويمكن الوصول إليه من قبل بقية العالم من خلال أنشطته الدولية".ودعت جابرييل جميع المنظمات العامة والخاصة الناشطة في مجالات التعليم والتدريب والشباب والرياضة للنظر في الدعوات المنشورة حديثًا لتقديم مقترحات والتقدم بطلب للحصول على تمويل.وأكدت المفوضية أن اعتماد برنامج العمل السنوي اليوم يمكّن أي هيئة عامة أو خاصة نشطة في مجالات التعليم والتدريب والشباب والرياضة من التقدم للحصول على تمويل، بمساعدة وكالات إيراسموس بلاس الوطنية الموجودة في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى المرتبطة بالبرنامج.ويوفر برنامج إيراسموس بلاس الجديد فرصًا للدراسة في الخارج، والتدريب، والتدريب المهني، وتبادل الموظفين في جميع مجالات التعليم والتدريب والشباب والرياضة.. كما أنه مفتوح أمام جميع تلاميذ المدارس والتعليم العالي والتعليم المهني وتدريب الطلاب وتبادل الشباب والمدربين الرياضيين.