رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يعتمد «إيراسموس بلاس» الجديد بـ26.2 مليار يورو

الخميس 25/مارس/2021 - 08:27 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ
طباعة
اعتمدت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أول برنامج عمل سنوي لبرنامج إيراسموس بلاس 2021- 2027، بميزانية قدرها 26.2 مليار يورو، (مقارنة بـ14.7 مليار يورو للفترة 2014- 2020)، تكملها حوالي 2.2 مليار يورو من الأدوات الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية، في بيان اليوم، إن البرنامج الجديد سيمول التنقل التعليمي ومشروعات التعاون عبر الحدود لـ10 ملايين أوروبي من جميع الأعمار ومختلف الخلفيات.. وسيسعى هذا البرنامج ليكون أكثر شمولًا ودعما للتحولات الخضراء والرقمية، على النحو المنصوص عليه في منطقة التعليم الأوروبية، كما سيدعم البرنامج مرونة أنظمة التعليم والتدريب في مواجهة وباء كورونا.

في هذا السياق، قالت نائبة رئيس المفوضية، مارجريتيس شيناس: "أرحب بإطلاق برنامج إيراسموس بلاس الجديد، الذي أكد أنه أحد الإنجازات العظيمة للاتحاد الأوروبي.. وسيستمر في تقديم فرص التعلم لمئات الآلاف من الأوروبيين والمستفيدين من الدول المنتسبة"، وأضافت: "سيساعدنا البرنامج أيضًا على تحقيق طموحاتنا من أجل أوروبا أكثر عدلًا وأكثر اخضرارًا".

من جانبها، قالت المفوضة الأوروبية للابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب، ماريا جابرييل: "حقيقة أن ميزانية إيراسموس بلاس للسنوات السبع القادمة قد تضاعفت تقريبًا تظهر الأهمية المعطاة للتعليم والتعلم مدى الحياة والشباب في أوروبا.. يظل برنامج إيراسموس بلاس برنامجًا فريدًا من حيث الحجم والنطاق والاعتراف العالمي، ويغطي 33 دولة ويمكن الوصول إليه من قبل بقية العالم من خلال أنشطته الدولية".

ودعت جابرييل جميع المنظمات العامة والخاصة الناشطة في مجالات التعليم والتدريب والشباب والرياضة للنظر في الدعوات المنشورة حديثًا لتقديم مقترحات والتقدم بطلب للحصول على تمويل.

وأكدت المفوضية أن اعتماد برنامج العمل السنوي اليوم يمكّن أي هيئة عامة أو خاصة نشطة في مجالات التعليم والتدريب والشباب والرياضة من التقدم للحصول على تمويل، بمساعدة وكالات إيراسموس بلاس الوطنية الموجودة في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى المرتبطة بالبرنامج.

ويوفر برنامج إيراسموس بلاس الجديد فرصًا للدراسة في الخارج، والتدريب، والتدريب المهني، وتبادل الموظفين في جميع مجالات التعليم والتدريب والشباب والرياضة.. كما أنه مفتوح أمام جميع تلاميذ المدارس والتعليم العالي والتعليم المهني وتدريب الطلاب وتبادل الشباب والمدربين الرياضيين.

وبالإضافة إلى التنقل، الذي يمثل 70% من الميزانية، يستثمر برنامج إيراسموس بلاس الجديد أيضًا في مشروعات التعاون عبر الحدود، التي يمكن أن تكون بين مؤسسات التعليم العالي (مثل مبادرة الجامعات الأوروبية)، والمدارس، وكليات تعليم وتدريب المعلمين (مثل أكاديميات إيراسموس بلاس للمعلمين)، ومراكز تعليم الكبار، المنظمات الشبابية والرياضية، مقدمى التعليم والتدريب المهني (مثل مراكز التميز المهني)، والجهات الفاعلة الأخرى في مجال التعلم.

موضوعات متعلقة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

تردد القنوات الناقلة والمفتوحة لمتابعة مباراة مصر وكينيا الخميس 25-3-2021

رسميًا.. منتخب مصر يتأهل لنهائيات أمم إفريقيا فى الكاميرون

وزير التعليم يعلق على عودة الامتحان الورقى لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية


الصور

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض الحرف التراثية

image description

شاى العصارى

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

جولة "الدستور" داخل بنك الطعام بعد توقيع بروتوكول تعاون مؤسسة أبو هشيمة للخير

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

الأكثر قراءة

وزير التعليم يعلق على عودة الامتحان الورقى لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية

موعد إجازة شم النسيم 2021

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

رسميًا.. منتخب مصر يتأهل لنهائيات أمم إفريقيا فى الكاميرون

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

آخر أخبار صرف معاش نقابة المعلمين لشهر ابريل 2021

صور فوانيس رمضان 2021.. تعرف على الأسعار

تردد قناة روتانا كوميدي 2021 لمتابعة أخر الأفلام في السينما

عبد «إله التوحيد».. إعادة بناء وجه «الملك إخناتون» تكشف أسرار حياته (صور)

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
ماجد حبته
حادث قناة السويس
مدحت بشاى
فى وداع سفير الفن القبطى
المزيد

الثقافة

الحاج على: معرض إسكندرية للكتاب الثانى فى ظل كورونا

الجمعة.. تراث أم كلثوم بصوت رحاب عمر بقصر المانسترلى

الحاج علي والشريف يفتتحان معرض الإسكندرية للكتاب (صور)

شعبان يوسف: «الباز» استخدم أفكاره الصحفية في «الزينة»