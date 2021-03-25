تسعى وزارة الصحة والسكان، بشتى الطرق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى اطلقت العديد من حملات التطعيم والتطهير في الأماكن العامة والخاصة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة الفيروس، وعلى مدار الفترة القليلة الماضية، أطلقت رابط تسجيل تطعيم كوفيد في مصر، لتطعيم كافة المواطنين باستثناء فئات معينة.





وجاء ذلك ضمن خطة الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا، والتصدي للجائحة، والحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، والاهتمام بالوضع الصحي في مصر، من جانبها، أكدت الوزارة أنّه تم تلقي طلبات 45 ألفًا و429 مواطنًا من الفئات المستحقة لتلقي لقاح فيروس كورونا على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل، وذلك خلال أول 12 ساعة منذ إطلاق الموقع.





تفاصيل رابط تسجيل تطعيم كوفيد في مصر





ويستطيع المواطنون الذين يريدون التسجيل في الموقع للحصول على اللقاح، الدخول من خلال الرابط التالي: https://egcovac.mohp.gov.eg ، حيث أعطت الوزارة الأولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة تلقائيًا، حسب السن والأمراض المزمنة والحالة الصحية، وفقًا للبيانات التي تم إدخالها على الموقع.





ويمكن للمواطن الذي يريد الحصول على لقاح كورونا، اتباع الخطوات الآتية: أن يقوم المواطن بكتابة وإدخال المعلومات الخاصة به، والتي تتضمن: الاسم رباعي، والرقم القومي، شريط أن يكون ساري، والعنوان، و رقم الهاتف.





وينتظر المواطن قليلا سوف يستقبل على هاتفه المحمول رمزًا التحقق للتأكد من صحة الرقم، ويتم التأكد إذا كان هناك حساب واتساب خاص بالرقم لسهولة التواصل، على أن تكون الخطوة التالية في تحديد المحافظة وأقرب وحدة صحية يرغب المواطن في الحصول على اللقاح بها.





شروط العاملين في القطاع الطبي للحصول على اللقاح





وأما فيما يتعلق بالعاملين في القطاع الطبي، عند التسجيل في الموقع للحصول على اللقاح ينبغي ضرورة مراعاة تحديد الوظيفة سواء طبيب أو صيدلي أو مسعف أو إداري وغيرها، كما يتم تحديد بيانات مكان العمل مثل: المحافظة والنوع (ذكر- أنثى)، وجهة العمل سواء جهة حكومية او خاصة أو عمل حر، واختيار اسم المستشفى أو الجهة التي يعمل بها، بالإضافة إلى تحديد الأمراض المزمنة لمن لديهم، والعلاج الذي يتلقاه المريض وحالته الصحية.









وعقب الانتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة، يقوم المواطن بإدراج صورة الرقم القومي أو جواز السفر وكذلك إدراج صور لتقارير طبية.

شروط الحصول على لقاح كوفيد

وبعد تنفيذ ما سبق، فهناك تعليمات حيث يوافق المواطن بعد ذلك على ثلاثة إقرارات هم: الموافقة على البيانات الخاصة باللقاح، والموافقة على البيانات التي قام بإدخالها، والموافقة على تلقي جرعتي اللقاح، وبمجرد أن يتم إعطاء الموافقة على الإقرارت الثلاثة يتم إعطاء رقم حفظ خاص لا يتكرر لكل مواطن ويمكن من خلاله المتابعة بعد ذلك.