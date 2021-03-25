وزيرا الطيران المصري والحج السعودي يناقشا تبادل الخبرات

التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بمكتبه اليوم بالدكتور عصام سعد بن سعيد وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران وسفير السعودية لدي مصر أسامة بن أحمد نقلى ولفيف من قيادات الوزارة.وفى بداية اللقاء رحب الطيار محمد منار بوزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية وأشار إلى قوة العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة وعمقها التاريخي والاستراتيجي الكبير.وخلال اللقاء تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل الجوي، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين وآلية التنسيق بينهما، كما أكد على أن قطاع الطيران المدني المصري يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية التي تسهم بشكل كبير في تطور وتقدم صناعة النقل الجوي في مختلف مجالاته، مشيرًا إلى أهمية تفعيل التعاون بما يحقق المصالح الاقتصادية وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.وفي نفس السياق، أكد الدكتور عصام سعد على عمق العلاقات السعودية المصرية مشيرا إلى أهمية عقد جلسة المشاورات في ضوء المصالح المشتركة من خلال التنسيق المبكر وبحث كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مثمنا ما شهده من تطور كبير داخل قطاع الطيران المدني المصري.كما أكد حرص الجانب السعودي على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والشراكة الفعالة مع وزارة الطيران المدني المصري وشركاتها التابعة بما يخدم الطرفين فى ومختلف المجالات الخاصة بصناعة النقل الجوي.وفى ختام اللقاء اهدى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني درع الوزارة إلى الدكتور عصام سعد وزير الحج والعمرة.