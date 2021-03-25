اكتشاف علمي جديد لبقايا أسماك عملاقة من عصر الديناصورات بالوادي الجديد

أعلنت جامعة الوادي الجديد تمكن فريق بحثي بمركز الحفريات الفقارية بالجامعة من اكتشاف علمي جديد لأول مرة في مصر بالبحر التيثى القديم Tethys Sea بواحة الداخلة بالوادي الجديد لبقايا أسماك عملاقة منقرضة ومنقار لسمك المنشار Sawfish rostrum، والذي يصل طوله إلى ما يقرب من مترين.كما جرى اكتشاف أجزاء كبيرة من سلحفاة بحرية وأجزاء أخرى من إحدى الزواحف البحرية الكبيرة التي عاصرت عصر الديناصورات يرجع تاريخها لأكثر من 70 مليون سنة، بالإضافة إلى أسنان القرش المفترسة، والتي جذبتها ظروف المعيشة الملائمة والغذاء الوفير بتلك الاخوار المليئة بالأحياء البحرية الأخرى التي يمكن افتراسها والتغذي عليها.وقال رئيس الجامعة عبد العزيز طنطاوي - فى تصريح اليوم الخميس - إن الصحراء الغربية بمصر تمثل واحدة من أهم الكنوز الطبيعية على مستوى العالم، والتي تكشف النقاب عن أسرار الحياة القديمة، مؤكدا أن الخطة البحثية للجامعة تهدف إلى مواصلة البحث عن حفائر لتلك الأحياء القديمة بصحراء الوادي الجديد لعرضها بمتحف للتاريخ الطبيعي بالمحافظة ليكون أحد أهم المنابر العلمية للحياة القديمة بقارة أفريقيا، وكذلك مقصدًا ومزارًا سياحيًا على المستوى الدولي لجذب وتنشيط السياحة لمحافظة الوادي الجديد.