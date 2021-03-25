رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اكتشاف علمي جديد لبقايا أسماك عملاقة من عصر الديناصورات بالوادي الجديد

الخميس 25/مارس/2021 - 06:45 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أعلنت جامعة الوادي الجديد تمكن فريق بحثي بمركز الحفريات الفقارية بالجامعة من اكتشاف علمي جديد لأول مرة في مصر بالبحر التيثى القديم Tethys Sea بواحة الداخلة بالوادي الجديد لبقايا أسماك عملاقة منقرضة ومنقار لسمك المنشار Sawfish rostrum، والذي يصل طوله إلى ما يقرب من مترين.

كما جرى اكتشاف أجزاء كبيرة من سلحفاة بحرية وأجزاء أخرى من إحدى الزواحف البحرية الكبيرة التي عاصرت عصر الديناصورات يرجع تاريخها لأكثر من 70 مليون سنة، بالإضافة إلى أسنان القرش المفترسة، والتي جذبتها ظروف المعيشة الملائمة والغذاء الوفير بتلك الاخوار المليئة بالأحياء البحرية الأخرى التي يمكن افتراسها والتغذي عليها.

وقال رئيس الجامعة عبد العزيز طنطاوي - فى تصريح اليوم الخميس - إن الصحراء الغربية بمصر تمثل واحدة من أهم الكنوز الطبيعية على مستوى العالم، والتي تكشف النقاب عن أسرار الحياة القديمة، مؤكدا أن الخطة البحثية للجامعة تهدف إلى مواصلة البحث عن حفائر لتلك الأحياء القديمة بصحراء الوادي الجديد لعرضها بمتحف للتاريخ الطبيعي بالمحافظة ليكون أحد أهم المنابر العلمية للحياة القديمة بقارة أفريقيا، وكذلك مقصدًا ومزارًا سياحيًا على المستوى الدولي لجذب وتنشيط السياحة لمحافظة الوادي الجديد.

موضوعات متعلقة

موعد نتيجة الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي بالرقم القومى «نتائج الفرز»

التعليم تزف بشرى سارة لطلاب الأول والثاني الثانوي

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تُطمئن المواطنين بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة


الصور

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض الحرف التراثية

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

image description

16 صورة لأعمال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

الأكثر قراءة

موعد إجازة شم النسيم 2021

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

رئيس الوزراء يوافق على زيادة 20% في بدل الصحفيين

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

عبد «إله التوحيد».. إعادة بناء وجه «الملك إخناتون» تكشف أسرار حياته (صور)

تردد قناة مكسبي الرياضية الجديد على النايل سات

إعلان مسلسل نسل الأغراب رمضان 2021

ضبط 311 مهربًا للبشر فى النمسا خلال عام

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

قريبًا.. عدد جديد من مجلة «الحياة السينمائية»

توافد جماهيرى على معرض الإسكندرية للكتاب قبل افتتاحه «صور»

بدء فعاليات مناقشة «الزينة.. سيرة وجع» لـ محمد الباز (صور)

ملتقى ثقافي أدبي في قصر ثقافة أسيوط