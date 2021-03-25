الكويت: الدفعة الـ10 من لقاح «فايزر - بيونتيك» تصل الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، الیوم الخمیس، أن الدفعة العاشرة من لقاح (فایزر- بیونتیك) المضاد لفیروس كورونا المستجد ستصل بدایة الأسبوع المقبل.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الوكیل المساعد لشؤون الأدویة والتجھیزات الطبیة في الوزارة الدكتور عبدالله قوله، إن الوزارة تعاقدت مع شركة فایزر العالمیة مباشرة دون وجود وكیل محلي، مضيفا أن الوزارة تقوم بشكل دائم ومتواصل بالمراقبة الدقیقة لسلامة ومأمونیة اللقاحات بعد استخدامھا فضلا عن استمرار متابعة المعلومات والبیانات بشأن سلامة وفاعلیة وجودتھا محلیا وعالمیا واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمان سلامة المواطن والمقیم.وأشار إلى حرص الكویت على مواجھة جائحة (كورونا)، مبینا أن التطعیم والالتزام بالاشتراطات الصحیة ھما السبیل لتخفیف مشكلة ھذا الوباء الذي تعاني منه جمیع دول العالم.