وفاة 3 ضحايا جُدد في حريق مصنع ملابس بالعبور

أعلن مصدر بمستشفى السلام بالقاهرة عن وفاة 3 مصابين من أبناء محافظة الشرقية ضمن ضحايا حادث حريق مصنع سبيد للملابس الجاهزة بإسكان الشباب بالعبور كانوا محجوزين بالمستشفى إثر إصابتهم بحروق بالغة جراء الحريق ليزداد عدد المتوفين إلى 23 شخصًا، وصرحت النيابة العامة بدفن جثث الضحايا وتسليمها لذويهم.وكانت استمعت نيابة جنوب بنها الكلية، برئاسة المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها، لأقوال 4 من أسر المتوفين بحادث حريق مصنع سبيد للملابس الجاهزة بإسكان الشباب بالعبور.كما تستمع النيابة لأقوال 3 من أسر المصابين، لتستكمل باقي التحقيقات بالقضية.وفى وقت سابق أمر أحمد رجب رئيس نيابة العبور بإشراف محمد حتة المحامي العام لنيابة جنوب القليوبية بإخلاء سبيل صاحب مصنع الملابس الجاهزة بالعبور بكفالة 50 ألف جنيه بتهمة عدم تجديد رخصة المصنع، وعدم الالتزام باشتراطات الحماية المدينة، كما طلبت النيابة استعجال تقرير المعمل الجنائي وسؤال مسئولي التراخيص بمدينة العبور وسؤال المصابين وتحريات المباحث لمعرفة أسباب الحريق الذي نشب داخل المصنع.من ناحية أخرى؛ قام فريق من الطب الشرعي بالحصول على عينات من دماء 16 جثة عامل متفحمة لتحليل "الدي. ان. إيه" لتحديد هوية المتوفين لصعوبة التعرف عليهم.كان اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من اللواء عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية بوجود حريق بالمصنع، وأسفر عن مصرع 20 عاملًا وإصابة 24 شخصًا آخرين.كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية عن أن مصنع الغازات والكيماويات يشغل الطابقين الأرضي والأول علوي، واشتعلت فيه النيران بسبب انفجار في الغاز، وامتدت ألسنة اللهب للطابق الثالث وبه مصنع الملابس الجاهزة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه مما تسبب مصرع وإصابة 44 شخصًا.