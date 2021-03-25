رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة 3 ضحايا جُدد في حريق مصنع ملابس بالعبور

الخميس 25/مارس/2021 - 06:19 م
حريق
حريق
كتب صلاح حسنى
طباعة
أعلن مصدر بمستشفى السلام بالقاهرة عن وفاة 3 مصابين من أبناء محافظة الشرقية ضمن ضحايا حادث حريق مصنع سبيد للملابس الجاهزة بإسكان الشباب بالعبور كانوا محجوزين بالمستشفى إثر إصابتهم بحروق بالغة جراء الحريق ليزداد عدد المتوفين إلى 23 شخصًا، وصرحت النيابة العامة بدفن جثث الضحايا وتسليمها لذويهم.

وكانت استمعت نيابة جنوب بنها الكلية، برئاسة المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها، لأقوال 4 من أسر المتوفين بحادث حريق مصنع سبيد للملابس الجاهزة بإسكان الشباب بالعبور.

كما تستمع النيابة لأقوال 3 من أسر المصابين، لتستكمل باقي التحقيقات بالقضية.

وفى وقت سابق أمر أحمد رجب رئيس نيابة العبور بإشراف محمد حتة المحامي العام لنيابة جنوب القليوبية بإخلاء سبيل صاحب مصنع الملابس الجاهزة بالعبور بكفالة 50 ألف جنيه بتهمة عدم تجديد رخصة المصنع، وعدم الالتزام باشتراطات الحماية المدينة، كما طلبت النيابة استعجال تقرير المعمل الجنائي وسؤال مسئولي التراخيص بمدينة العبور وسؤال المصابين وتحريات المباحث لمعرفة أسباب الحريق الذي نشب داخل المصنع.

من ناحية أخرى؛ قام فريق من الطب الشرعي بالحصول على عينات من دماء 16 جثة عامل متفحمة لتحليل "الدي. ان. إيه" لتحديد هوية المتوفين لصعوبة التعرف عليهم.

كان اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من اللواء عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية بوجود حريق بالمصنع، وأسفر عن مصرع 20 عاملًا وإصابة 24 شخصًا آخرين.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية عن أن مصنع الغازات والكيماويات يشغل الطابقين الأرضي والأول علوي، واشتعلت فيه النيران بسبب انفجار في الغاز، وامتدت ألسنة اللهب للطابق الثالث وبه مصنع الملابس الجاهزة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه مما تسبب مصرع وإصابة 44 شخصًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد نتيجة الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي بالرقم القومى «نتائج الفرز»

بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021

الآن.. اعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا

تردد القنوات الناقلة والمفتوحة لمتابعة مباراة مصر وكينيا الخميس 25-3-2021


الصور

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض الحرف التراثية

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

image description

16 صورة لأعمال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

الأكثر قراءة

موعد إجازة شم النسيم 2021

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

رئيس الوزراء يوافق على زيادة 20% في بدل الصحفيين

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

عبد «إله التوحيد».. إعادة بناء وجه «الملك إخناتون» تكشف أسرار حياته (صور)

تردد قناة مكسبي الرياضية الجديد على النايل سات

إعلان مسلسل نسل الأغراب رمضان 2021

ضبط 311 مهربًا للبشر فى النمسا خلال عام

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

قريبًا.. عدد جديد من مجلة «الحياة السينمائية»

توافد جماهيرى على معرض الإسكندرية للكتاب قبل افتتاحه «صور»

بدء فعاليات مناقشة «الزينة.. سيرة وجع» لـ محمد الباز (صور)

ملتقى ثقافي أدبي في قصر ثقافة أسيوط