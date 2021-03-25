حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة إطسا بالفيوم

نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز إطسا بالفيوم، برئاسة المهندس خالد فراج، رئيس مركز ومدينة إطسا، حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية ورفع الإشغالات، بالتنسيق مع مركز شرطة إطسا، وتم رفع كل الإشغالات من شوارع عمر بن الخطاب، وميدان إطسا، شارع بحر عروس.أسفرت الحملة عن رفع إشغالات الباعة الجائلين وأمام المحلات التجارية بمدينة إطسا، وتم فتح الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المارة والسيارات، وتمت إعادة حركة المرور لطبيعتها.وأكد رئيس مركز ومدينة إطسا أن أجهزة المركز لن تتهاون مع المخالفين، موضحًا أن الحملات التي نفذت اليوم في العديد من شوارع وميادين مدينة إطسا لرفع كل الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، برفع إشغالات الباعة الجائلين التي كانت تحتل أرصفة الشوارع وتعيق السير أمام المارة والسيارات.وأضاف أنه تم التنبيه على الباعة الجائلين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالتباعد وعدم التجمع، وارتداء الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم عمل العديد من المحاضر للمخالفين.وأشار إلى أن الحملات مستمرة لرفع كل الإشغالات والمرافق، والحد من انتشار الباعة الجائلين بكافة الشوارع العشوائية في قرى مركز إطسا، ورفع جميع أشكال الإشغالات للحفاظ على المظهر العام ولتحقيق السيولة المرورية بالشوارع، وأنه لا تهاون مع المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا.يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، لرؤساء المراكز والمدن والإدارات المعنية بالمحافظة بضرورة تكثيف الحملات بالتنسيق مع شرطة المرافق للقضاء نهائيًا على كل صور الإشغالات التي تشوه المظهر الحضاري وتطبيق الإجراءات الاحترازية.