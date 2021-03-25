رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مسئولو البرنامج الرئاسي يتابع أعمال مبادرة دعم صحة المرأة بالغربية

الخميس 25/مارس/2021 - 06:51 م
أعمال مبادرة دعم
أعمال مبادرة دعم صحة المرأة بالغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
تابعت الدكتورة سلوى جزر، والدكتورة دعاء بدوي مسئولي البرنامج الرئاسي لدعم صحة المرأة بالوزارة، أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بقرى ومراكز محافظة الغربية بتوجيهات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وقاموا بالتوجه لجميع الوحدات الصحية يرافقهم الدكتورة نشوى مازن مدير إدارة الرعاية الأساسية للتوعية بمبادرة دعم صحة المرأة لأورام الثدى بأحدث البروتوكولات التعليمية، مشيرا إلى أن أورام الثدى تمثل 40% من الأورام، خاصة أنه يؤثر أيضا على انتقاله وراثيا للعائلات عند إصابة الأم.

وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن مقر الحملة في الوحدات الصحية، تستهدف العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات في عمر 18 عامًا، مشيرا إلى أن الفريق الذي سينفذ المبادرة "أطباء، تمريض، الفنيين"، من السيدات والفحص مجانا ويتم تحويل المتوقع إصابتهم بسرطان الثدى الى مراكز الفحص الدقيق.

كما أوضح أن الكشف عن سرطان الثدى ببطاقة الرقم القومى فقط ويمكن لأى سيدة من أى محافظة إجراء الفحص الطبى على أن يتم إحالتها لأحد مراكز العلاج بالمحافظة التى تم توقيع الكشف الطبى بها وليس محافظة محل السكن، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتقديم الخدمة الطبية الجيدة للسيدات وتنفيذ المبادرات الرئاسية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تردد القنوات الناقلة والمفتوحة لمتابعة مباراة مصر وكينيا الخميس 25-3-2021

موعد إجازة شم النسيم 2021

الأيام البيض «القمرية» لشهر شعبان 2021.. وفضل ليلة النصف من شعبان

طالع هنا.. موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بالتفصيل


الصور

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض الحرف التراثية

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

image description

16 صورة لأعمال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

الأكثر قراءة

موعد إجازة شم النسيم 2021

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

رئيس الوزراء يوافق على زيادة 20% في بدل الصحفيين

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

عبد «إله التوحيد».. إعادة بناء وجه «الملك إخناتون» تكشف أسرار حياته (صور)

تردد قناة مكسبي الرياضية الجديد على النايل سات

إعلان مسلسل نسل الأغراب رمضان 2021

ضبط 311 مهربًا للبشر فى النمسا خلال عام

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

قريبًا.. عدد جديد من مجلة «الحياة السينمائية»

توافد جماهيرى على معرض الإسكندرية للكتاب قبل افتتاحه «صور»

بدء فعاليات مناقشة «الزينة.. سيرة وجع» لـ محمد الباز (صور)

ملتقى ثقافي أدبي في قصر ثقافة أسيوط