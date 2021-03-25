مسئولو البرنامج الرئاسي يتابع أعمال مبادرة دعم صحة المرأة بالغربية

تابعت الدكتورة سلوى جزر، والدكتورة دعاء بدوي مسئولي البرنامج الرئاسي لدعم صحة المرأة بالوزارة، أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بقرى ومراكز محافظة الغربية بتوجيهات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.وقاموا بالتوجه لجميع الوحدات الصحية يرافقهم الدكتورة نشوى مازن مدير إدارة الرعاية الأساسية للتوعية بمبادرة دعم صحة المرأة لأورام الثدى بأحدث البروتوكولات التعليمية، مشيرا إلى أن أورام الثدى تمثل 40% من الأورام، خاصة أنه يؤثر أيضا على انتقاله وراثيا للعائلات عند إصابة الأم.وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن مقر الحملة في الوحدات الصحية، تستهدف العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات في عمر 18 عامًا، مشيرا إلى أن الفريق الذي سينفذ المبادرة "أطباء، تمريض، الفنيين"، من السيدات والفحص مجانا ويتم تحويل المتوقع إصابتهم بسرطان الثدى الى مراكز الفحص الدقيق.كما أوضح أن الكشف عن سرطان الثدى ببطاقة الرقم القومى فقط ويمكن لأى سيدة من أى محافظة إجراء الفحص الطبى على أن يتم إحالتها لأحد مراكز العلاج بالمحافظة التى تم توقيع الكشف الطبى بها وليس محافظة محل السكن، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتقديم الخدمة الطبية الجيدة للسيدات وتنفيذ المبادرات الرئاسية.