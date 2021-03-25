إيران تستهدف سفينة إسرائيلية في بحر العرب بصاروخ

أطلقت إيران صاروخا، منذ قليل، على سفينة حاويات مملوكة لإسرائيل في بحر العرب.وتبحر السفينة الإسرائيلية في طريقها من تنزانيا إلى الهند، وعند مرورها في بحر العرب، تحديدًا بين الهند وسلطنة عمان، أصيبت بالصاروخ، حسبما أذاعت القناة الـ12 في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وقال التليفزيون الإسرائيلي إن الصاروخ تسبب في أضرار بالسفينة، فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل الأضرار حتى الآن.وتعرضت سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية، في شهر فبراير الماضي، لانفجار خلال وجودها في خليج عمان، وأشارت التقديرات الإسرائيلية الأولية إلى أن الانفجار الذي تعرضت له السفينة في خليج عمان هو هجوم نفذته إيران.وتسبب حادث تفجير سفينة إسرائيلية في خليج عمان في فتحتين بقطر حوالي متر ونصف المتر في جدرانها.وترجع ملكية السفينة إلى رامي أونجر، رجل أعمال إسرائيلي مقرب من يوسي كوهين رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".