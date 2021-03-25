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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الحاج علي والشريف يفتتحان معرض الإسكندرية للكتاب (صور)

الخميس 25/مارس/2021 - 08:19 م
معرض الإسكندرية للكتاب
معرض الإسكندرية للكتاب
جمال عاشور
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افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدورة التاسعة لمعرض الإسكندرية للكتاب، مساء الخميس، بأرض كوته الشاطبي، ويستمر حتى 3 أبريل 2021، وكان من المقرر حضور وزيرة الثقافة، لكنها اعتذرت لحضورها مهرجان الأقصر.

وتوافد الجمهور على معرض الإسكندرية للكتاب، في دورته التاسعة بأرض الكوته، الذي يشارك في الدورة الحالية قرابة 100 دار نشر، منها قطاعات وزارة الثقافة المعنية بعملية نشر الكتب، لرفع الوعي ومواجهة الأفكار الظلامية.

وتطبق الهيئة كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتى تشمل قياس درجات الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم الذاتى، والالتزام بارتداء الأقنعة الطبية، والحفاظ على مسافات التباعد الآمن، إضافة إلى تحديد عدد الزوار طبقا للطاقة الاستيعابية التى حددها مجلس الوزراء بـ 50%.

وتقدم الهيئة وقطاعات الوزارة المشاركة في المعرض تخفيضات على إصداراتها لدعم الجمهور على اقتناء الكتب، وتشجيعهم على القراءة في ظل الظروف التي يمر بها العالم.

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