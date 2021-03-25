الحاج علي والشريف يفتتحان معرض الإسكندرية للكتاب (صور)

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدورة التاسعة لمعرض الإسكندرية للكتاب، مساء الخميس، بأرض كوته الشاطبي، ويستمر حتى 3 أبريل 2021، وكان من المقرر حضور وزيرة الثقافة، لكنها اعتذرت لحضورها مهرجان الأقصر.وتوافد الجمهور على معرض الإسكندرية للكتاب، في دورته التاسعة بأرض الكوته، الذي يشارك في الدورة الحالية قرابة 100 دار نشر، منها قطاعات وزارة الثقافة المعنية بعملية نشر الكتب، لرفع الوعي ومواجهة الأفكار الظلامية.وتطبق الهيئة كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتى تشمل قياس درجات الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم الذاتى، والالتزام بارتداء الأقنعة الطبية، والحفاظ على مسافات التباعد الآمن، إضافة إلى تحديد عدد الزوار طبقا للطاقة الاستيعابية التى حددها مجلس الوزراء بـ 50%.وتقدم الهيئة وقطاعات الوزارة المشاركة في المعرض تخفيضات على إصداراتها لدعم الجمهور على اقتناء الكتب، وتشجيعهم على القراءة في ظل الظروف التي يمر بها العالم.